Современный мир не стоит на месте. Постоянно появляются новые технологии и гаджеты, способные существенно облегчить жизнь во всех ее аспектах, включая кухню. Благодаря разнообразию кухонных приборов процесс приготовления пищи может стать намного быстрее и начать доставлять удовольствие.

Именно поэтому не нужно жалеть средств на приобретение новых кухонных гаджетов. Недавно Buzzfeed опубликовал список топовых кухонных гаджетов, благодаря которым можно облегчить приготовление пищи в 2024 году.

Крышка против выкипания воды

Видео дня

Благодаря этой замечательной и чудаковатой на вид крышке, хозяйки могут забыть о выкипании воды из кастрюли. Ее форма разработана таким образом, что вся пена и вода останутся сверху и не загрязнят варочную поверхность.

Измельчитель овощей и теста

Этот простой с виду инструмент разрабатывался для хозяек, которые любят работать с тестом. Однако, как оказалось на практике, можно измельчить даже овощи. А специальные отверстия у ручки помогут освободить зелень от стеблей.

Ручной измельчитель

Этот измельчитель будет просто незаменим на кухне, где готовят блюда для большой семьи. Благодаря нему можно в считанные минуты измельчить огромное количество моркови, картофеля и других овощей, причем именно той формой, которая нужна для конкретного рецепта.

Держатель для пакетов

Этот гаджет станет незаменимым для хозяек, которые любят производить разнообразные заготовки и замораживать их в морозильной камере. Процесс переложения заготовок в пакет будет значительно облегчен, то есть сэкономится много времени.

Крышка для слива жидкости

Открыв банку консервированной кукурузы или фасоли, хозяйке нужно пройти целый квест для того, чтобы слить воду из банки. Однако теперь в этом нет необходимости, ведь существует специальная крышка-сито, которая поможет в слиянии воды без каких-либо потерь продукта.

Форма для заморозки больших порций

Иногда случается, что хозяйка приготовила слишком большую порцию супа или другого блюда, которые просто не успеют употребить, пока они испортятся. В таких случаях незаменимыми станут большие формы для заморозки. В них можно выложить целую порцию блюда и быстро заморозить его на будущее.

Разделитель для яиц

Пожалуй, каждый сталкивался с рецептом, при котором яичные белки нужно отделить от желтков. Обычно это достаточно просто сделать с помощью скорлупы, но иногда нужно сделать это максимально аккуратно. В такое время незаменимым станет специальный разделитель, который с легкостью крепится на край миски или кастрюли и справится с этой задачей без проблем.

Пакет для тостов

Все любят тосты, но никто не любит вытряхивать потом тостер от многочисленных крошек. Вероятно, именно поэтому были изобретены пакеты для приготовления тостов. Они изготовлены из специального материала, благодаря которому можно поджарить тост, не испачкая при этом тостер.

Подвесной открыватель для крышек

Невероятно удобный гаджет, способный открыть любую крышку. А благодаря тому, что он может крепиться к кухонной мебели, хозяйки сэкономят время на его поиски в многочисленных шкафах.

Держатель для размораживания мяса

Этот гаджет станет незаменимым в тех случаях, когда нужно срочно разморозить мясо с помощью воды. Он способен не только удержать воду в раковине, но и не дать куску оказаться на ее поверхности.

На OBOZ.UA есть и другие интересные лайфхаки: