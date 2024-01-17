Каждый человек, независимо от пола, мечтает чувствовать себя и выглядеть моложе своего возраста. Основную роль в этом процессе играет ритм жизни, его стиль и, конечно же, питание. Хотя, старение это неотъемлемый процесс жизненного цикла, но именно из-за соблюдения питательной и сбалансированной диеты организму человека удается дольше сохранить молодость.

Недавно издание Eatthis опубликовало список из 10 лучших продуктов, регулярное употребление которых поможет не только выглядеть красиво, но и чувствовать себя моложе. Добавив эти продукты в свой рацион, уже вскоре человек почувствует положительные изменения в своем организме.

Ягоды

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Ягоды богаты антиоксидантами, а значит, ведут борьбу со стрессами и плохими веществами, которые накопились в организме. Кроме этого, они также богаты витаминами, так что приносят только пользу.

Жирная рыба

С каждым годом жизни человека у него становится все больше причин добавить к своему дощатому рациону рыбу. Жирная рыба, например богатая омега-3 и полезными жирами. Эти вещества помогают улучшить общее самочувствие, а также работу мозга и сердца.

Семена и орехи

Конечно, никакие орехи или семена не заменят полноценный прием пищи. Тем не менее, эти продукты могут стать отличным вариантом для перекуса. Они насыщают организм полезными веществами, так же, как и ягоды, включают в себя антиоксиданты и придадут человеку энергии.

Лиственная зелень

Шпинат, капуста, листья салата и многие другие зелени, богатые витаминами A, C и K, а также минералы, такие как железо и кальций. Эти вещества способствуют выработке коллагена, продолжающего молодость кожи, а также снижают риск заболевания, связанных с возрастом.

Авокадо

Авокадо богат витамином Е, являющимся мощным антиоксидантом по улучшающему здоровье кожи. Благодаря своему составу регулярное употребление авокадо поможет защитить кожу от негативного воздействия ультрафиолетового излучения.

Сладкий картофель

Сладкий картофель богат бета-каротином, что является незаменимым для поддержания здоровья кожи и предотвращения некоторых хронических заболеваний. Кроме этого, в сладком картофеле также содержатся витамины С и Е, обладающие антиоксидантным действием.

Помидоры

В помидорах содержится соединение ликопина. Это соединение не только обладает антиоксидантными свойствами, но и может помочь снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний и улучшить здоровье кровеносных сосудов.

Темный шоколад

Темный шоколад богат флавоноидами. Это соединения, значительно улучшающие состояние кожи, а также защищающие ее от ультрафиолета. Кроме того, регулярное употребление темного шоколада в разумных количествах поможет с артериальным давлением, а также другими проблемами, связанными с сосудами.

Йогурт

Здоровье кишечника способствует не только здоровому старению человека, но и здоровой коже. Кроме того, здоровый кишечник способствует правильному усвоению питательных веществ. Регулярное употребление йогурта также способствует укреплению костей, ведь в нем содержится витамин D.

Зеленый чай

Всем известно, что зеленый чай богат антиоксидантами. Но мало кто знает, что он также известен своими противовоспалительными свойствами. Регулярное употребление зеленого чая помогает улучшить эластичность кожи и, опять же, защитить ее от отрицательного ультрафиолетового излучения.

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