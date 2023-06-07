Невозможно устоять перед красивыми цветными конфетами, которые всегда украшают витрины магазинов. Особенно нравятся такие десерты детям. Но именно эта пища может содержать такие компоненты, которые будут вредить вашему организму.

Редакция FoodOboz расскажет о 10 токсичных ингредиентах, которые часто находятся в составе многих сладостей. Если вы видите названия этих веществ на упаковках, не покупайте такие продукты.

Искусственные красители

Искусственные красители, такие как синий 1, желтый 5, желтый 6 и красный 40, связывают с развитием раковых опухолей и могут вызывать гиперактивность, особенно у детей. Если у вас дома есть маленькие дети, обязательно проверьте обертки от конфет на наличие этих цветов и подумайте о выборе более здоровой альтернативы, если присутствует один или несколько цветов.

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t-бутилгидрохинонТ-бутилгидрохинон, или сокращенно TBHQ, является синтетическим антиоксидантом. В основном используется для предотвращения порчи пищи.

Кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы.

Этот подсластитель производится из кукурузного крахмала, полученного из генетически модифицированных культур. Он заменил природный сахар во многих конфетах и безалкогольных напитках. Может вызвать ожирение и диабет.

Большое количество сахара

Прежде чем покупать конфеты или другие сладости, такие как пончики, не забудьте проверить содержание сахара в продукте. Многие батончики содержат чрезмерное количество сахара, что может привести к увеличению веса, усталости и длительным проблемам со здоровьем.

Полисорбат 60Полисорбат 60

Это искусственный загуститель, который используется в хлебобулочных изделиях, таких как пончики, хлеб и круассаны, а также в других сладостях, таких как мороженое и молочные коктейли. Этот компонент является возбудителем рака.

Визг камауба

Это химическое вещество используется для продления вкусовых качеств жевательных резинок. Также ее используют как глазурь для многих десертов. Считается, что воск камаубы вызывает раковые опухоли.

Сукралоза

Сукралоза часто продается как более здоровая альтернатива сахару. Но чрезмерное потребление сукралозы связано с уменьшением вилочковой железы и отечностью почек и печени.

BHT/BHA Бутилгидрокситолуол (BHT) и гидроксианизол (BHA) являются родственными консервантами, которые в основном используются для продления срока хранения конфет и других пищевых продуктов. Провоцируют развитие раковых опухолей.

Аспартом

Аспартам является подсластителем. Он вызывает головную боль, головокружение, проблемы с желудком и нарушение зрения, а также считается канцерогенным.

Нитрат натрия

Нитрат натрия часто добавляют к обработанной пище, чтобы предотвратить рост бактерий. Он считается одной из самых вредных пищевых добавок.

Поэтому лучшим вариантом будет приготовить сладости в домашних условиях.

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