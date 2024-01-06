Топ-10 умных покупок для тех, кто не любит готовить, но должен

Далеко не все люди любят готовить еду. Однако, большинству приходится делать это через силу. Данный процесс может не только не доставлять никакого удовольствия, но еще и занимать большое количество времени.

Но в современном мире существует уйма разнообразных мелочей для кухни, благодаря которым процесс приготовления пищи становится не только быстрее, но и гораздо легче. Самые полезные из них недавно были опубликованы на сайте Buzzfeed.

Измельчитель овощей

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Этот девайс способен в считанные секунды измельчить овощи именно такими кусками, как это нужно для рецепта. А благодаря тому, что работается с ним очень быстро, даже лук может быть измельчен без слез.

Электрическая фритюрница

Всего несколько минут отдыха, и на вашем столе уже можно увидеть душистый картофель фри и сочные крылышки, не хуже, чем в известных заведениях. А лучше всего то, что после этого момента не придется в течение часа отмывать кухню и сковороду от жира, ведь все готовится под закрытой крышкой и легко моется.

Яйцеворка

Никак не получается сварить яйца именно так, как вы того хотите и белок никогда не получается жидким? Тогда яйцеварка это сате то, что нужно, ведь положив 6 яиц в прибор, и задав нужную ступню варки, вы сможете наслаждаться именно тем типом вареного яйца, которым больше всего приходится вам по вкусу.

Мгновенный термометр для мяса

Этот замечательный прибор поможет с легкостью приготовить стейк с именно степенью прожарки, которую вы хотите. Кроме этого, для любителей полусырой степени термометр станет еще и превосходной защитой от возможных отравлений.

Пароварка

Любите блюда, приготовленные на пару? Или врач приписал специальную диету, а на ее исполнение нет ни желания, ни времени? Тогда именно многоярусная пароварка пригодится, ведь единственное, что нужно, это просто положить в нее все блюда и нажать кнопку. И уже через некоторое время обед будет готов.

Острый нож

Как бы странно это ни звучало, но именно благодаря острому ножу процесс приготовления любой еды может стать не только более быстрым, но и гораздо более легким. Пора перестать бояться острых предметов на собственной кухне, ведь порезаться с легкостью можно и обычным тупым ножом.

Рисоварка

Сварить идеальный рис способен далеко не каждый. Да и занимает этот процесс достаточно много времени. Можно на минуту отвлечься от плиты и все блюдо испорчено. Однако с рисоваркой такого никогда не произойдет. Просто положите рис в аппарат и задайте нужную программу. Не нужно следить за количеством воды и тем, чтобы рис не пригорел.

Ручной измельчитель для еды

Больше времени в приготовлении первого блюда занимает измельчение овощей. Но с ручным измельчителем это больше не проблема. Достаточно просто почистить овощи на положить их в аппарат. Одно нажатие кнопки, и ваш лук уже мелко нарезан, как в самом крутом ресторане.

Противень для приготовления нескольких блюд

Если в вашем доме живет несколько человек с разными вкусами питания, это может перерасти в настоящую катастрофу. Однако. С некой, имеющей несколько отделений для приготовления пищи, этой проблемы можно избежать. Просто положите в каждое отделение отдельные блюда и запекайте в духовке.

Набор силиконовых вкладышей для фритюрницы

Ну, чтобы окончательно облегчить жизнь во время приготовления жареных блюд, следует задуматься над приобретением силиконовых вкладышей. Они никак не повлияют на процесс приготовления, зато существенно облегчают и сокращают время, тратящееся на мытье фритюра.

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