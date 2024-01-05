Оказывается, мода есть не только на одежду и остальные бытовые вещи, но и на продукты. Мода на продукты меняется каждый год и каждый раз список модных продуктов становится более полезным, чем в предыдущем. Это значит, что люди начинают заботиться о своем здоровье еще больше.

В этом году в модный список попали довольно неожиданные продукты. Eatthis пишет, что новый 2024 год может стать годом перемен в пищевом поведении многих людей.

Фасоль

Железо, магний и фолиевая кислота – питательные вещества, содержащиеся в фасоли. Добавление небольшой порции этого продукта в свой ежедневный рацион способно оказать положительное влияние на организм человека.

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Овес

Овес – это не только достаточно бюджетный, но и универсальный продукт, приносящий пользу человеческому здоровью. Овес можно есть в виде каши или использовать для изготовления выпечки. Овес включает в себя магний и железо, но главную пользу он приносит именно из-за своей клетчатки.

Орехи

Независимо от того, о каком сорте ореха идет речь, они являются источником растительного белка и клетчатки, которые незаменимы для организма. Даже маленькая горсть орехов каждый день способна компенсировать потребность организма в магнии, меди и рибофлавине.

Морские водоросли

Морские водоросли принято считать низкокалорийным и очень полезным продуктом. Они содержат минералы, протеин, клетчатку и антиоксиданты, а также имеют очень низкий уровень жира и калорий.

Ягоды

Увеличение количества ягод, добавленных в кашу, тосты, или другие блюда, принесут пользу здоровью. Ягоды богаты витамином С, клетчаткой и антиоксидантами. Благодаря этому они укрепляют иммунитет и повышают настроение.

Зеленые листовые овощи

Ежедневное потребление зеленых слоеных овощей значительно уменьшает риск деменции. Слоеная зелень богата лютеином, фолиевой кислотой, β-каротином и филохиноном, которые положительно влияют на работу мозга.

Тоннеть

Употребляя тунца хотя бы дважды в неделю, можно не только сохранить зрение, но и значительно улучшить работу сердца. Такая рыба содержит незаменимое вещество омега-3, положительно влияющее на организм в целом.

Кресс-салат

Кресс-салат богат разнообразными полезными соединениями. Но наиболее важным из них является фенетилизотиоцианат (PEITC). Конкретно она способна понизить риск возникновения злокачественных образований в организме.

Йогурт

Йогурт включает в себя большое количество белка и активные культуры. Именно благодаря этому регулярное употребление йогурта способно значительно улучшить состояние здоровья. Но нужно учитывать, что йогурт лучше подслащивать не сахаром, а ягодами или другими сладкими продуктами.

Вода

Если человек постоянно испытывает вялость или усталость, это может свидетельствовать об обезвоживании организма. Вода поддерживает температуру тела и позволяет избавиться от негативного воздействия внешних факторов. Именно поэтому ее употребление в достаточном количестве столь важно для организма.

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