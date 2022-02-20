Топ-3 кухонных привычек СССР, от которых стоит избавиться

Условия СССР сформировали у общества много достаточно специфических привычек. Все они возникали из-за сложного материального положения и особого менталитета. Это мы иногда чувствуем до сих пор, особенно в быту.

Редакция OBOZREVATEL собрала подборку из трех удивительных кухонных привычек СССР, от которых нам сейчас нужно избавиться.

Стелить клеенку на стол

Во времена СССР, даже если в интерьер такое дизайнерское решение совершенно не вписывалось, на кухонном столе всегда была клеенка. Такая скатерть очень легко вытирается, а также плотно прилегает к столу. Но самым большим преимуществом клеенки была ее низкая цена.

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Мыть пол старой одеждой

Если вещь изнашивалась и теряла товарный вид, – ей давали новую жизнь в статусе тряпки. Брюки, футболки, рубашки и многое другое – все это отлично подходило для мытья полов. И с каждым разом таких вещей становилось все больше. Но сейчас в этом нет никакой необходимости, ведь существует много компактных швабр, которые прекрасно могут справиться с уборкой идеально и не занимают много места.

Привычка ничего не выбрасывать, собирать на кухне хлам

Разнообразные стаканчики, контейнеры, коробочки, пакеты – во времена СССР на каждой кухне такого "добра" было более чем достаточно. Все это сохранялось с целью экономии. Люди были убеждены, что большое количество разнообразных вещей и безделушек – признак бережливости и комфортной жизни. Но сейчас наоборот больше ценится пространство в доме, избавление от лишнего мусора.

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