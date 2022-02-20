Топ-3 кухонных привычек СССР, от которых стоит избавиться

Екатерина Ягович
FoodOboz
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Топ-3 кухонных привычек СССР, от которых стоит избавиться

Условия СССР сформировали у общества много достаточно специфических привычек. Все они возникали из-за сложного материального положения и особого менталитета. Это мы иногда чувствуем до сих пор, особенно в быту.

Редакция OBOZREVATEL собрала подборку из трех удивительных кухонных привычек СССР, от которых нам сейчас нужно избавиться.

Стелить клеенку на стол

Клеенка на столе во времена СССР

Во времена СССР, даже если в интерьер такое дизайнерское решение совершенно не вписывалось, на кухонном столе всегда была клеенка. Такая скатерть очень легко вытирается, а также плотно прилегает к столу. Но самым большим преимуществом клеенки была ее низкая цена.

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Мыть пол старой одеждой

Мытье полов старой одеждой

Если вещь изнашивалась и теряла товарный вид, – ей давали новую жизнь в статусе тряпки. Брюки, футболки, рубашки и многое другое – все это отлично подходило для мытья полов. И с каждым разом таких вещей становилось все больше. Но сейчас в этом нет никакой необходимости, ведь существует много компактных швабр, которые прекрасно могут справиться с уборкой идеально и не занимают много места.

Привычка ничего не выбрасывать, собирать на кухне хлам

Хлам на кухне во времена СССР

Разнообразные стаканчики, контейнеры, коробочки, пакеты – во времена СССР на каждой кухне такого "добра" было более чем достаточно. Все это сохранялось с целью экономии. Люди были убеждены, что большое количество разнообразных вещей и безделушек – признак бережливости и комфортной жизни. Но сейчас наоборот больше ценится пространство в доме, избавление от лишнего мусора.

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