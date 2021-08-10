ТОП-3 полезных лимонада для похудения

Летом так хочется побаловать себя вкусными, освежающими, а самое главное – полезными напитками. Прекрасным вариантом будут домашние лимонады, которые будет намного вкуснее и безопаснее магазинных.

Тренер "Зваженні та щасливі", телеведущая Марина Боржевская поделилась рецептами вкусных, а самое главное – полезных домашних лимонадов, которые не только помогут бороться с жарой, но и с весом.

1. Арбузный лимонад

Ингредиенты:

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арбуз – 5 кг

лимон – 2 шт.

мята – 1 пучок

Способ приготовления:

Порежьте арбузную мякоть, перебейте до однородности в блендере. Помойте лимоны и выдавите из них сок в кувшин, дольки также бросьте туда. Залейте сок арбузным пюре и отправьте в холодильник.

Перед подачей добавьте мяту.

2. Лимонад с огурцом и дыней

Ингредиенты:

​​​​​​​дыня – 2 кг

огурцы – 1 шт.

мята – 1 пучок

мед – 4 ст. л.

сок лайма – 4 ст. л.

минеральная вода – 1 л

Способ приготовления:

Порежьте мякоть дыни, огурец порежьте большими кусками, мяту помойте и все переложите в блендер, сбейте до однородности. Обязательно процедите пюре через сито. Добавьте в пюре сок лайма, мед, перемешайте и отправьте в морозилку. В стаканы разложите готовое пюре, налейте минеральную воду и можно подавать напиток.

3. Грейпфрутовый лимонад

Ингредиенты:

лимон – 6 шт.

грейпфрут – 2 шт.

вода – 1,5 л

Способ приготовления:

Из грейпфрутов и лимонов выдавите сок, добавьте воду, хорошо размешайте и отправьте в холодильник.

Перед подачей можно добавить розмарин.

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