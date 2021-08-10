ТОП-3 полезных лимонада для похудения
Летом так хочется побаловать себя вкусными, освежающими, а самое главное – полезными напитками. Прекрасным вариантом будут домашние лимонады, которые будет намного вкуснее и безопаснее магазинных.
Тренер "Зваженні та щасливі", телеведущая Марина Боржевская поделилась рецептами вкусных, а самое главное – полезных домашних лимонадов, которые не только помогут бороться с жарой, но и с весом.
1. Арбузный лимонад
Ингредиенты:
арбуз – 5 кг
лимон – 2 шт.
мята – 1 пучок
Способ приготовления:
Порежьте арбузную мякоть, перебейте до однородности в блендере.
Помойте лимоны и выдавите из них сок в кувшин, дольки также бросьте туда.
Залейте сок арбузным пюре и отправьте в холодильник.
Перед подачей добавьте мяту.
2. Лимонад с огурцом и дыней
Ингредиенты:
дыня – 2 кг
огурцы – 1 шт.
мята – 1 пучок
мед – 4 ст. л.
сок лайма – 4 ст. л.
минеральная вода – 1 л
Способ приготовления:
Порежьте мякоть дыни, огурец порежьте большими кусками, мяту помойте и все переложите в блендер, сбейте до однородности.
Обязательно процедите пюре через сито.
Добавьте в пюре сок лайма, мед, перемешайте и отправьте в морозилку.
В стаканы разложите готовое пюре, налейте минеральную воду и можно подавать напиток.
3. Грейпфрутовый лимонад
Ингредиенты:
лимон – 6 шт.
грейпфрут – 2 шт.
вода – 1,5 л
Способ приготовления:
Из грейпфрутов и лимонов выдавите сок, добавьте воду, хорошо размешайте и отправьте в холодильник.
Перед подачей можно добавить розмарин.
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