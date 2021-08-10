ТОП-3 полезных лимонада для похудения

Ирина Мельниченко
Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Домашний лимонад

Летом так хочется побаловать себя вкусными, освежающими, а самое главное – полезными напитками. Прекрасным вариантом будут домашние лимонады, которые будет намного вкуснее и безопаснее магазинных.

Тренер "Зваженні та щасливі", телеведущая Марина Боржевская поделилась рецептами вкусных, а самое главное – полезных домашних лимонадов, которые не только помогут бороться с жарой, но и с весом.

1. Арбузный лимонад

Как приготовить арбузный лимонад

Ингредиенты:

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  • арбуз – 5 кг

  • лимон – 2 шт.

  • мята – 1 пучок

Способ приготовления:

  1. Порежьте арбузную мякоть, перебейте до однородности в блендере.

  2. Помойте лимоны и выдавите из них сок в кувшин, дольки также бросьте туда.

  3. Залейте сок арбузным пюре и отправьте в холодильник.

Перед подачей добавьте мяту.

2. Лимонад с огурцом и дыней

Огуречный лимонад

Ингредиенты:

  • ​​​​​​​дыня – 2 кг

  • огурцы – 1 шт.

  • мята – 1 пучок

  • мед – 4 ст. л.

  • сок лайма – 4 ст. л.

  • минеральная вода – 1 л

Способ приготовления:

  1. Порежьте мякоть дыни, огурец порежьте большими кусками, мяту помойте и все переложите в блендер, сбейте до однородности.

  2. Обязательно процедите пюре через сито.

  3. Добавьте в пюре сок лайма, мед, перемешайте и отправьте в морозилку.

  4. В стаканы разложите готовое пюре, налейте минеральную воду и можно подавать напиток.

3. Грейпфрутовый лимонад

Домашний лимонад

Ингредиенты:

  • лимон – 6 шт.

  • грейпфрут – 2 шт.

  • вода – 1,5 л

Способ приготовления:

  1. Из грейпфрутов и лимонов выдавите сок, добавьте воду, хорошо размешайте и отправьте в холодильник.

Перед подачей можно добавить розмарин.

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