ТОП-3 рецептов вкусных блюд ко Дню защитников и защитниц Украины от ведущего Григория Германа
В Украине, 14 октября, отмечают День защитников и защитниц Украины, который пришел на смену советскому Дню защитника отечества, который отмечался 23 февраля. Символически датой празднования стало 14 октября – день Покрова Пресвятой Богородицы. Стоит отметить, что этот христианский праздник был особенным для казаков Запорожской Сечи. К Божьей Матери они относились с большим почтением и считали ее своей заступницей в боях. Поэтому согласно указу президента Леонида Кучмы № 966/99 ежегодно 14 октября отмечается День украинского казачества.
Ведущий программы "Ранок з Україною" на канале "Украина", кулинарный эксперт Григорий Герман предложил несколько интересных рецептов, которые станут настоящим украшением вашего стола в эти большие праздники.
1. Говядина по-бургундски
Ингредиенты:
Говядина – 1 кг
Оливковое масло – 1/4 стакана
Лук – 2 шт.
Мука – 2 ст. л.
Морковь – 3-4 шт.
Красное сухое вино – 1 ст. л.
Вода – 400 мл
Чеснок – 1 зуб.
Лавровый лист
Петрушка
Свежий тимьян
Способ приготовления:
Нарезать говядину полосками, но не очень мелкими. И отправить на разогретую сковороду с оливковым маслом.
Обжарить мясо и пересыпать в отдельную миску.
Тем временем очистить и нарезать средним кубиком лук, обжарить на той же сковороде и пересыпать к мясу.
Вино вылить в сковороду, где жарилось мясо и лук, снизить огонь и пересыпать обратно мясо и лук.
Морковь очистить и нарезать кольцами, измельчить чеснок и отправить жариться.
Петрушку, тимьян и лавровый лист перевязать нитью и отправить на сковороду. Когда вино испарится, нужно влить воду.
Когда мясо закипит, нужно добавить муку, перемешать, снизить огонь до минимума и накрыть крышкой. Оставить готовиться на 4-5 часов.
2. Ребра с карамельной корочкой под соусом барбекю
Ингредиенты:
Лук репчатый – 1 шт.
Чеснок – 2 зуб.
Уксус яблочный – 100 мл
Сок яблочный – 100 мл
Сахар – 2 ст. л.
Кетчуп – 2 ст. л.
Вустерский соус – 50 мл
Чили молотый – 1 ч. л.
Кумин – 1 ч. л.
Соус соевый – 70 мл
Горчица – 2 ст. л.
Кунжут – 1 ч. л.
Способ приготовления:
Лук нарезать дольками. Тщательно измельчить чеснок. Выложить овощи в кастрюлю и залить соевым соусом.
Добавить очищенные консервированные томаты, томатную пасту, яблочный уксус и сок, горчицу, перец чили, сахар, немного растительного масла, черный перец, кумин, соль, а также вустерский соус. Перемешать и поставить на огонь – увариваться.
Чтобы ребра получились вкуснее, их надо заранее отварить. А уже потом запекать. На гриле они ароматизируются дымком, а не пересыхают, готовятся 10 минут и становятся непревзойденными!
Вареные ребра разрезать по костям, выложить бочком на решетку и отправить на огонь!
Через 4 минуты перевернуть и смазать их готовым соусом. Еще через 4 минуты – перевернуть и смазать другую сторону. Через минуту снова перевернуть – все готово!
Перед подачей посыпать ребра кунжутом.
3. Татарский пирог с картофелем и мясом
Ингредиенты:
Для теста:
Мука – 500 г
Сливочное масло – 100 мл
Сметана – 100 мл
Соль –
щепотка
Для начинки:
Картофель – 3 шт.
Фарш говяжий – 300 г
Лук – 1 шт.
Чеснок – 2 зуб.
Тмин – 1 ч. л.
Петрушка
Способ приготовления:
Муку просеять и пересыпать в миску, добавить сметану, масло, соль и замесить тесто. Переложить в миску немного отдохнуть.
Очистить картофель и нарезать тонкими кружечками. Измельчить лук и чеснок, добавить овощи к фаршу.
Добавить также измельченную зелень, черный перец, тмин и соль. Тщательно перемешать.
Тесто поделить на две части, примерно 70% на 30%.
Большую часть раскатать тонким слоем и выложить в форму для выпекания. Вниз ровным слоем разложить картофель, дальше – фарш. Бортики теста завернуть во внутрь, оставшееся тесто раскатать и закрыть ним пирог.
Запекать в духовке, разогретой до 220 С, в течении 30 минут, затем достать пирог и смазать взбитым желтком с солью и отправить в духовку еще на 5 минут.
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