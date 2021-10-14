ТОП-3 рецептов вкусных блюд ко Дню защитников и защитниц Украины от ведущего Григория Германа

В Украине, 14 октября, отмечают День защитников и защитниц Украины, который пришел на смену советскому Дню защитника отечества, который отмечался 23 февраля. Символически датой празднования стало 14 октября – день Покрова Пресвятой Богородицы. Стоит отметить, что этот христианский праздник был особенным для казаков Запорожской Сечи. К Божьей Матери они относились с большим почтением и считали ее своей заступницей в боях. Поэтому согласно указу президента Леонида Кучмы № 966/99 ежегодно 14 октября отмечается День украинского казачества.

Ведущий программы "Ранок з Україною" на канале "Украина", кулинарный эксперт Григорий Герман предложил несколько интересных рецептов, которые станут настоящим украшением вашего стола в эти большие праздники.

1. Говядина по-бургундски

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Ингредиенты:

Говядина – 1 кг

Оливковое масло – 1/4 стакана

Лук – 2 шт.

Мука – 2 ст. л.

Морковь – 3-4 шт.

Красное сухое вино – 1 ст. л.

Вода – 400 мл

Чеснок – 1 зуб.

Лавровый лист

Петрушка

Свежий тимьян

Способ приготовления:

Нарезать говядину полосками, но не очень мелкими. И отправить на разогретую сковороду с оливковым маслом. Обжарить мясо и пересыпать в отдельную миску. Тем временем очистить и нарезать средним кубиком лук, обжарить на той же сковороде и пересыпать к мясу. Вино вылить в сковороду, где жарилось мясо и лук, снизить огонь и пересыпать обратно мясо и лук. Морковь очистить и нарезать кольцами, измельчить чеснок и отправить жариться. Петрушку, тимьян и лавровый лист перевязать нитью и отправить на сковороду. Когда вино испарится, нужно влить воду. Когда мясо закипит, нужно добавить муку, перемешать, снизить огонь до минимума и накрыть крышкой. Оставить готовиться на 4-5 часов.

2. Ребра с карамельной корочкой под соусом барбекю

Ингредиенты:

Лук репчатый – 1 шт.

Чеснок – 2 зуб.

Уксус яблочный – 100 мл

Сок яблочный – 100 мл

Сахар – 2 ст. л.

Кетчуп – 2 ст. л.

Вустерский соус – 50 мл

Чили молотый – 1 ч. л.

Кумин – 1 ч. л.

Соус соевый – 70 мл

Горчица – 2 ст. л.

Кунжут – 1 ч. л.

Способ приготовления:

Лук нарезать дольками. Тщательно измельчить чеснок. Выложить овощи в кастрюлю и залить соевым соусом. Добавить очищенные консервированные томаты, томатную пасту, яблочный уксус и сок, горчицу, перец чили, сахар, немного растительного масла, черный перец, кумин, соль, а также вустерский соус. Перемешать и поставить на огонь – увариваться. Чтобы ребра получились вкуснее, их надо заранее отварить. А уже потом запекать. На гриле они ароматизируются дымком, а не пересыхают, готовятся 10 минут и становятся непревзойденными! Вареные ребра разрезать по костям, выложить бочком на решетку и отправить на огонь! Через 4 минуты перевернуть и смазать их готовым соусом. Еще через 4 минуты – перевернуть и смазать другую сторону. Через минуту снова перевернуть – все готово!

Перед подачей посыпать ребра кунжутом.

3. Татарский пирог с картофелем и мясом

Ингредиенты:

Для теста:

Мука – 500 г

Сливочное масло – 100 мл

Сметана – 100 мл

Соль – щепотка

Для начинки:

Картофель – 3 шт.

Фарш говяжий – 300 г

Лук – 1 шт.

Чеснок – 2 зуб.

Тмин – 1 ч. л.

Петрушка

Способ приготовления:

Муку просеять и пересыпать в миску, добавить сметану, масло, соль и замесить тесто. Переложить в миску немного отдохнуть. Очистить картофель и нарезать тонкими кружечками. Измельчить лук и чеснок, добавить овощи к фаршу. Добавить также измельченную зелень, черный перец, тмин и соль. Тщательно перемешать. Тесто поделить на две части, примерно 70% на 30%. Большую часть раскатать тонким слоем и выложить в форму для выпекания. Вниз ровным слоем разложить картофель, дальше – фарш. Бортики теста завернуть во внутрь, оставшееся тесто раскатать и закрыть ним пирог. Запекать в духовке, разогретой до 220 С, в течении 30 минут, затем достать пирог и смазать взбитым желтком с солью и отправить в духовку еще на 5 минут.

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