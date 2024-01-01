Топ-3 самых действенных продуктов от похмелья

Виктория Жмайло
FoodOboz
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Топ-3 самых действенных продуктов от похмелья

К сожалению, врачи еще не придумали волшебную таблетку, приняв которую, можно было бы полностью избавиться от губительных последствий употребления алкоголя. Тем не менее, у каждого человека, хотя бы раз в жизни сталкивающегося с похмельем, в запасе есть собственные лайфхаки. Кто-то предпочитает рассол, а кому-то лучше просто изрядно выспаться.

Но не стоит забывать, что существуют продукты, употребление которых, хоть и не полностью избавит от похмелья, зато поможет хоть чуть-чуть снизить неприятные ощущения. Именно о них сегодня рассказывает FoodOboz.ua, ведь совсем скоро наступит новый год, а значит данный вопрос будет достаточно актуален.

Кофе

Топ-3 самых действенных продуктов от похмелья
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Ни для кого не секрет, что кофе является отличным стимулятором умственной деятельности. Именно благодаря такому своему свойству, чашечка крепкого и ароматного кофе поможет избавиться от тумана в голове и значительно снизит уровень усталости.

У этого метода избавления от симптомов похмелья есть одно противопоказание: не следует употреблять кофе в неограниченном количестве. Дело в том, что она оказывает мочегонный эффект, в результате чего может привести к обезвоживанию организма.

Авокадо

Топ-3 самых действенных продуктов от похмелья

Считается, что авокадо является одним из самых лучших продуктов, избавляющих от симптомов похмелья. Его советуют есть с утра после вечеринки.

В этом фрукте содержатся питательные вещества, а также много калия, который так необходим организму после чрезмерного употребления алкоголя. Лучше всего для похмельного завтрака подойдет тост из авокадо.

Тоннеть

Топ-3 самых действенных продуктов от похмелья

Употребление тунца является самым простым способом восстановить баланс питательных веществ в организме, уничтоженных вследствие употребления алкоголя. Съев легкий сэндвич с тунцем, человек будет полон сил и энергии.

Дело в том, что тунец является полноценным источником омега-3 и жирных кислот, а также оказывает антиоксидантное действие.

Таким образом, если утром после употребления алкоголя выпить крепкого кофе и сделать сэндвич с авокадо и тунцом, можно существенно облегчить свое состояние и восстановить организм.

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