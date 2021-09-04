ТОП-3 самых вкусных осенних блюд на гриле
Осень – время не только для домашних посиделок, но и удачное время для пикника. Во-первых уже не жарко, во-вторых – много полезных овощей уже доспели и их можно использовать для приготовления прекрасных блюд для вылазок на природу, например, овощные пироги, шашлык с овощами, запеченные овощи и морепродукты на костре и гриле.
Сегодня редакция FoodOboz делится 3 наилучшими рецептами вкусных, полезных и по-настоящему осенних блюд, которые вы с легкостью приготовите.
1. Пряные куриные крылышки в остром соевом маринаде
Ингредиенты:
куриные крылышки – 1 кг
соевый соус – 300 мл
сахар – 3 ч. л.
молотый красный перец – 0,5 ч. л.
Способ приготовления:
Помойте хорошо крылышки, обязательно отрежьте
последнюю фалангу и выбросьте.
Смешайте в отдельной миске сахар, соль, перец и добавьте соевый соус, перемешайте и доведите до кипения, еще 5 минут кипятим и помешиваем. Горячий маринад оставьте охлаждаться.
После – залейте им крылышки и так оставьте на 2-4 часа мариноваться.
По истечению времени переложите их на решетку и жарьте до готовности – около 8-10 минут с двух сторон.
2. Карась с фенхелем
Ингредиенты:
карась – 2-3 шт.
фенхель – 1 пучок
хлебные корочки – 1-2 шт.
чеснок – 3 зуб.
соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
Хорошо помойте фенхель и отправьте в блендер, добавьте чеснок и хлебные корочки, взбейте до однородности.
Рыбу хорошо выпотрошите, почистите и натрите солью, перчим немного и начиняем начинкой из фенхеля, так оставляем промариноваться на 30 минут.
После – выложите рыбу на гриль и жарьте до готовности, обязательно переворачивайте.
3. Овощи гриль с моцареллой
Ингредиенты:
болгарский перец – 2 шт.
кабачок – 1 шт.
баклажан – 1 шт.
лук – 2 шт.
спаржа – 300 г
спаржевая фасоль – 300 г
кукуруза – 3-4 шт.
грибы – 10 шт.
помидоры – 2-3 шт.
артишок – 1 шт.
оливковое масло – 2-4 ст. л.
лимонный сок – по вкусу
соль, перец – по вкусу
моцарелла – 200 г
козий сыр – 200 г – по желанию
Способ приготовления:
Помойте все овощи, из перца удалите семена, порежьте большими кусками, отрежьте грубые части от спаржи, почистите артишок – удалите плодоножку и снимите верхние листья, разрежьте его пополам.
Грибы помойте и можно порезать дольками.
Баклажаны, кабачки и помидоры – средними кружочками.
Переложите все овощи в большую миску, добавьте оливковое масло, лимонный сок, перец и соль, перемешайте и сразу выкладывайте на гриль, жарьте до готовности.
Подавать овощи лучше всего сразу – горячими, добавьте 2 вида сыра и наслаждайтесь вкусным и полезным блюдом.
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