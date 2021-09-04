ТОП-3 самых вкусных осенних блюд на гриле

Осень – время не только для домашних посиделок, но и удачное время для пикника. Во-первых уже не жарко, во-вторых – много полезных овощей уже доспели и их можно использовать для приготовления прекрасных блюд для вылазок на природу, например, овощные пироги, шашлык с овощами, запеченные овощи и морепродукты на костре и гриле.

Сегодня редакция FoodOboz делится 3 наилучшими рецептами вкусных, полезных и по-настоящему осенних блюд, которые вы с легкостью приготовите.

1. Пряные куриные крылышки в остром соевом маринаде

Ингредиенты:

куриные крылышки – 1 кг

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соевый соус – 300 мл

сахар – 3 ч. л.

молотый красный перец – 0,5 ч. л.

Способ приготовления:

Помойте хорошо крылышки, обязательно отрежьте последнюю фалангу и выбросьте. Смешайте в отдельной миске сахар, соль, перец и добавьте соевый соус, перемешайте и доведите до кипения, еще 5 минут кипятим и помешиваем. Горячий маринад оставьте охлаждаться. После – залейте им крылышки и так оставьте на 2-4 часа мариноваться. По истечению времени переложите их на решетку и жарьте до готовности – около 8-10 минут с двух сторон.

2. Карась с фенхелем

Ингредиенты:

карась – 2-3 шт.

фенхель – 1 пучок

хлебные корочки – 1-2 шт.

чеснок – 3 зуб.

соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

Хорошо помойте фенхель и отправьте в блендер, добавьте чеснок и хлебные корочки, взбейте до однородности. Рыбу хорошо выпотрошите, почистите и натрите солью, перчим немного и начиняем начинкой из фенхеля, так оставляем промариноваться на 30 минут. После – выложите рыбу на гриль и жарьте до готовности, обязательно переворачивайте.

3. Овощи гриль с моцареллой

Ингредиенты:

болгарский перец – 2 шт.

кабачок – 1 шт.

баклажан – 1 шт.

лук – 2 шт.

спаржа – 300 г

спаржевая фасоль – 300 г

кукуруза – 3-4 шт.

грибы – 10 шт.

помидоры – 2-3 шт.

артишок – 1 шт.

оливковое масло – 2-4 ст. л.

лимонный сок – по вкусу

соль, перец – по вкусу

моцарелла – 200 г

козий сыр – 200 г – по желанию

Способ приготовления:

Помойте все овощи, из перца удалите семена, порежьте большими кусками, отрежьте грубые части от спаржи, почистите артишок – удалите плодоножку и снимите верхние листья, разрежьте его пополам. Грибы помойте и можно порезать дольками. Баклажаны, кабачки и помидоры – средними кружочками. Переложите все овощи в большую миску, добавьте оливковое масло, лимонный сок, перец и соль, перемешайте и сразу выкладывайте на гриль, жарьте до готовности.

Подавать овощи лучше всего сразу – горячими, добавьте 2 вида сыра и наслаждайтесь вкусным и полезным блюдом.

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