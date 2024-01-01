Сейчас мы живем в эпоху, когда каждый человек ищет для себя что-то новое, лучшее и более прогрессивное. То же происходит и на кухне. Обычно люди используют старые рецепты, но добавляют в них новые, современные ингредиенты.

К сожалению, благодаря такому прогрессу некоторые ингредиенты уходят в прошлое и теряют свою популярность. Именно поэтому Еatthis решил напомнить о давно забытых компонентах блюд, которые следует вернуть в привычный список покупок.

Консервированные персики и ананасы

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Консервированные персики и ананасы являются прекрасным способом разбавить ежедневный рацион фруктами, не прилагая никаких усилий. Помимо этого, благодаря правильному методу консервации, фрукты содержат практически все полезные компоненты и витамины.

Употреблять их можно как отдельный продукт, так и добавляя к разнообразным блюдам. Добавив консервированный ананас в салат, можно сделать его просто непревзойденным.

Корица

Мы привыкли использовать корицу для приготовления выпечки или разнообразных сладких блюд. Однако эти пряности можно использовать для продления сроков хранения пищи, а также для приготовления острых блюд.

Корица будет идеально сочетаться с мясом, чечевицей и болоньезе. Кроме того, ее можно добавлять в супы и во время жарки кабачков.

Фасоль

Фасоль считается не только питательной пищей, но и способствующей долголетию. Впрочем, многие избегают употребления данного продукта, потому что считают его слишком тяжелым для пищеварения. От этого мнения следует отказаться и вернуть фасоль в свой ежедневный рацион. Не обязательно употреблять его как отдельное блюдо. Фасоль можно добавлять в салаты, или просто измельчить до ежедневного привычного блюда. Польза фасоли не меняется в зависимости от способа приготовления, поэтому легко можно использовать обычный консервированный продукт.

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