Топ-3 вредных привычек в питании СССР, которые до сих пор приносят вред

Времена СССР до сих пор напоминают о себе старыми домами на улицах городов, вещами, которые лежат где-то на последней полке шкафа на балконе и нереально вкусной едой, которую умеет готовить по особым рецептам только бабушка. Но больше всего этот период отражается в наших повадках, которые передавались из поколения в поколение. Они могут быть непонятными современности и даже парадоксальными.

Редакция FoodOboz подготовила подборку привычек из СССР, которые у нас есть до сих пор и от которых следует отказаться.

Употребление качественного белка в малом количестве

В школьных столовых времен СССР единственными мясными блюдами были разные котлетки и бифштексы, на половину состоят из хлеба, а также моркови и лука. Все это из-за дефицита на качественное мясо, а также рыбу, морепродукты и молочные продукты. Такое питание дало свое отражение на фигуре населения – большой живот, но довольно худые руки и ноги.

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Употребление пищевых концентратов и консервов в большом количестве

Сюда можно отнести разные бульонные кубики. Также каши быстрого приготовления, пюре, супы. Это сначала была армейская привычка, которую потом переняло и население. Особенно популярными были гороховый суп в брикетах, а также "Харчо". Их в то время в магазинах было очень много, и это отражали даже в советских фильмах. Современные диетологи считают такую пищу очень вредной и рекомендуют отказаться от нее вообще.

Пить мало воды

Если сейчас вода – это один из ключевых пунктов здорового питания, то во времена СССР об этом даже речь не шла. Обычной чистой воды тогда пили достаточно мало. Вместо нее чай и разнообразные сладкие напитки в большом количестве.

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