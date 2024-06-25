Консервированный тунец – это неотъемлемое блюдо в рационе людей, заботящихся о своей фигуре или желающих снизить вес. Он может храниться долго, достаточно доступный по цене и очень вкусный даже, как самостоятельное блюдо.

Но лучше всего консервированный тунец подходит с добавлением разнообразных ингредиентов. Благодаря этому с ним можно готовить много интересных блюд. FoodOboz.ua публикует Топ-5 лучших блюд с консервированным тунцом.

Паста с тунцом

Сначала можно быть непонятным, как объединить консервированный тунец и горячие макароны. Но нужно только попробовать это блюдо и оно в мгновение ока станет любимым. Для лучшего вкуса в пасту рекомендуют добавлять чеснок, анчоусы и сок лимона.

Салат "Нисуаз"

Всемирно известный салат является настоящей изюминкой французской кухни. Он подается с помидорами и оливками, придающими блюду интересные нотки. По классическому рецепту в этот салат добавляется рыба, жареная на гриле, но ее смело можно заменить консервированным тунцом. Благодаря этому салат сыграет совершенно новыми красками.

Греческий йогуртовый салат

Можно ли совместить йогурт и тунец? Конечно! В результате вы получите очень интересное и невероятно вкусное блюдо. Кроме тунца, к этому салату можно добавлять любые составляющие. Основной принцип – не использовать майонез, а заправлять салат именно греческим йогуртом.

Тост с авокадо и тунцом

Авокадо, консервированный тунец, сухарики из цельнозернового хлеба. Все это – ингредиенты для идеального тоста, что никого не оставит равнодушным. К этому блюду можно добавлять и другие ингредиенты по собственному желанию, но его основу должны составлять тунец и авокадо.

Запеканка из цуккини

Это блюдо готовится из тунца, спирализованного цуккини, майонеза, лука шалота, зеленого перца чили и острой горчицы. В результате получается низкокалорийное блюдо со многими витаминами и полезными микроэлементами, что поразит необычным вкусом.

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