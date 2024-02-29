Каждый родитель знает, что полноценный обед очень важен для детей. Но малыши очень часто выбирают сладости или просто бутерброды. Предложить полезную и сытную пищу достаточно сложно. Но выход из ситуации есть.

Издание Business Insider поделилось вариантами простых и сытных обедов, точно понравившихся детям. Вы справитесь с ними очень быстро.

Куриные наггетсы с картофельным пюре

Пока духовка для наггетсов разогревается – можно почистить картофель. Как только картофель закипит – можно поместить готовые нагетсы. Очень вкусно будет подать с тушеными замороженными овощами в сливках.

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Спагетти с фрикадельками

Приготовление такого блюда можно даже доверить детям. Замороженные фрикадельки необходимо просто поместить в духовку и готовить приблизительно на 15-20 минут. За это время можно отварить лапшу. К макаронам можно добавить излюбленный соус.

Сэндвичи с рыбой

Вам понадобятся обычные булочки для гамбургеров, а также листья салата, замороженная рыба или морепродукты. Пока рыба готовится – можно промыть листья салата, порезать на кусочки размером с сэндвич. Когда рыба готова – смазать булочку майонезом, добавить рыбу, а сверху листья салата.

Куриная подлива к картофелю

Для этого блюда нужно положить несколько куриных бедер без костей и кожи в кастрюлю с водой и довести до кипения. В кастрюле растопить сливочное масло и посыпать сверху муку. Немного взбить, добавить небольшое количество бульона в довести до загустения на слабом огне. Куриное мясо нарезать кубиками и положить в подливку. Подавать с картофелем.

Жареные куриные голени

Надо просто положить куриные голени в форму для запекания, добавить небольшое количество соли и перца. Поставить в духовку. К готовому мясу добавить излюбленный соус. Как вариант, кисло-сладкий.

Ранее OBOZ.UA сообщал, как приготовить сочные тефтели на обед к картофелю и рису.