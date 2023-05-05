Топ-5 низкокалорийных блюд, которые не навредят фигуре: выпечка, салаты и десерты
Диета – это не всегда сухие каши, зеленые салаты на растительном масле, фрукты. Блюда могут быть очень вкусными и сытными. Главное – правильно рассчитать количество килокалорий. Тогда продукты не навредят вашей фигуре и, при этом, вы не будете испытывать голод и получите удовольствие от еды.
Редакция FoodOboz сделала для вас подборку из 5 блюд, в каждом из которых не больше 200 килокалорий. Это разнообразная выпечка, десерты и даже хрустящий картофель. Ведь большое значение имеет то, как приготовлено любимое блюдо.
Диетическая запеканка с капустой. Идеей поделилась нутрициолог Любовь Жуковская (zhukovska_liubov) в Instagram.
Ингредиенты:
- капуста белокочанная – 450 г
- сыр – 120 г
- яйца – 3 шт
- соль, специи
- масло для тушения – 20 г
Способ приготовления:
1. Покрошить капусту, протушить с добавлением соли и специй.
2. Взбить яйца, добавить 80 г тертого творога, перемешать. Добавить капусту, перемешать.
3. Выложить в подготовленную форму, 40 г сыра сверху, запекать при температуре 180 градусов 30 минут.
Запеченный картофель со специями. Идеей поделилась фудблогер Татьяна Приймак (happybearfood) в Instagram.
Ингредиенты:
- картофель – 7 небольших штук
- чеснок – 1 зубчик
- масло оливковое – 4 ст.л.
- перец черный – 1 ст.л.
- базилик сухой – 1 ст.л.
- карри – 1 ст.л.
- копченая паприка – 1 ст.л.
- соль – 1 ч.л.
Способ приготовления:
1. Тщательно помойте картофель, почистите и порежьте.
2. Отварите минут 5.
3. Затем достаньте картошку из кастрюли, высыпьте в миску.
4. К картофелю добавьте масло со специями и хорошо потрясите, чтобы масло хорошо распределилось по ломтикам картофеля.
5. В форму для запекания влейте масло и выложите дольки картофеля в 1 слой.
6. Запекайте при температуре 210 градусов в режиме гриля или конвекции в течение 20-25 минут.
Салат с фасолью. Идеей приготовления поделилась психолог Шницер Лилия (shnitser_liliya) на своей странице в Insagram.
Ингредиенты:
- фасоль консервированная или вареная – 200 г
- яйцо – 2 шт
- лук – 50 г
- сметана 10% или йогурт натуральный – 100 г
Способ приготовления:
1.Отварить фасоль или использовать консервированную.
2.Сварить яйца в крутую.
3. Измельчить лук.
4.Соединить все ингредиенты, заправить сметаной или йогуртом.
6. Добавить специи по вкусу.
Сырно-ягодный мусс. Идеей приготовления поделилась психолог Шницер Лилия (shnitser_liliya) на своей странице в Insagram.
Ингредиенты:
- кисломолочный творог 2-5% – 150 г
- сливки 10% – 80 мл
- желатин – 15 г
- клубника или другие ягоды – 250 г
- подсластитель – по желанию
Способ приготовления:
1. Взбить блендером ягоды и творог.
2. Подогреть сливки (без закипания) и расчитать в них желатин.
3. Добавить желатиновую массу в творожную и взбить блендером.
4. Разлить в формочки и поставить в холодильник до застывания.
5. Можно сверху украсить клубникой и мятой.
Домашнее печенье с овсянкой. Идеей приготовления поделилась диетолог Марина Петущенко (marina_dietolog_orineo) в Instagram.
Ингредиенты:
- сыр мягкий обезжиренный – 250 г
- овсяные хлопья – 100 г
- яблоко – 100 г
- банан – 170 г
- мед – 10 г
- сок половины лимона – 25 г
Способ приготовления:
1. Сыр смешать с овсяными хлопьями, соком лимона и медом и тщательно перетереть. Оставить на 30-40 минут.
2. Натереть яблоко, банан взбить блендером, добавить фрукты в сырно-овсяную массу, все перемешать.
3. Влажными руками или ложкой на противень, застеленный бумагой для выпечки или тефлоновым ковриком, выложить печенье.
4. Выпекать печенье в духовке при температуре 180 градусов 30 минут.
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