Топ-5 низкокалорийных блюд, которые не навредят фигуре: выпечка, салаты и десерты

Екатерина Ягович
FoodOboz
3 минуты
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Топ-5 низкокалорийных блюд, которые не навредят фигуре: выпечка, салаты и десерты

Диета – это не всегда сухие каши, зеленые салаты на растительном масле, фрукты. Блюда могут быть очень вкусными и сытными. Главное – правильно рассчитать количество килокалорий. Тогда продукты не навредят вашей фигуре и, при этом, вы не будете испытывать голод и получите удовольствие от еды.

Редакция FoodOboz сделала для вас подборку из 5 блюд, в каждом из которых не больше 200 килокалорий. Это разнообразная выпечка, десерты и даже хрустящий картофель. Ведь большое значение имеет то, как приготовлено любимое блюдо.

Диетическая запеканка с капустой. Идеей поделилась нутрициолог Любовь Жуковская (zhukovska_liubov) в Instagram.

 
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Ингредиенты:

  • капуста белокочанная – 450 г
  • сыр – 120 г
  • яйца – 3 шт
  • соль, специи
  • масло для тушения – 20 г

Способ приготовления:

1. Покрошить капусту, протушить с добавлением соли и специй.

2. Взбить яйца, добавить 80 г тертого творога, перемешать. Добавить капусту, перемешать.

3. Выложить в подготовленную форму, 40 г сыра сверху, запекать при температуре 180 градусов 30 минут.

Запеченный картофель со специями. Идеей поделилась фудблогер Татьяна Приймак (happybearfood) в Instagram.

Топ-5 низкокалорийных блюд, которые не навредят фигуре: выпечка, салаты и десерты

Ингредиенты:

  • картофель – 7 небольших штук
  • чеснок – 1 зубчик
  • масло оливковое – 4 ст.л.
  • перец черный – 1 ст.л.
  • базилик сухой – 1 ст.л.
  • карри – 1 ст.л.
  • копченая паприка – 1 ст.л.
  • соль – 1 ч.л.

Способ приготовления:

1. Тщательно помойте картофель, почистите и порежьте.

2. Отварите минут 5.

3. Затем достаньте картошку из кастрюли, высыпьте в миску.

4. К картофелю добавьте масло со специями и хорошо потрясите, чтобы масло хорошо распределилось по ломтикам картофеля.

5. В форму для запекания влейте масло и выложите дольки картофеля в 1 слой.

6. Запекайте при температуре 210 градусов в режиме гриля или конвекции в течение 20-25 минут.

Салат с фасолью. Идеей приготовления поделилась психолог Шницер Лилия (shnitser_liliya) на своей странице в Insagram.

Топ-5 низкокалорийных блюд, которые не навредят фигуре: выпечка, салаты и десерты

Ингредиенты:

  • фасоль консервированная или вареная – 200 г
  • яйцо – 2 шт
  • лук – 50 г
  • сметана 10% или йогурт натуральный – 100 г

Способ приготовления:

1.Отварить фасоль или использовать консервированную.

2.Сварить яйца в крутую.

3. Измельчить лук.

4.Соединить все ингредиенты, заправить сметаной или йогуртом.

6. Добавить специи по вкусу.

Сырно-ягодный мусс. Идеей приготовления поделилась психолог Шницер Лилия (shnitser_liliya) на своей странице в Insagram.

Топ-5 низкокалорийных блюд, которые не навредят фигуре: выпечка, салаты и десерты

Ингредиенты:

  • кисломолочный творог 2-5% – 150 г
  • сливки 10% – 80 мл
  • желатин – 15 г
  • клубника или другие ягоды – 250 г
  • подсластитель – по желанию

Способ приготовления:

1. Взбить блендером ягоды и творог.

2. Подогреть сливки (без закипания) и расчитать в них желатин.

3. Добавить желатиновую массу в творожную и взбить блендером.

4. Разлить в формочки и поставить в холодильник до застывания.

5. Можно сверху украсить клубникой и мятой.

Домашнее печенье с овсянкой. Идеей приготовления поделилась диетолог Марина Петущенко (marina_dietolog_orineo) в Instagram.

Топ-5 низкокалорийных блюд, которые не навредят фигуре: выпечка, салаты и десерты

Ингредиенты:

  • сыр мягкий обезжиренный – 250 г
  • овсяные хлопья – 100 г
  • яблоко – 100 г
  • банан – 170 г
  • мед – 10 г
  • сок половины лимона – 25 г

Способ приготовления:

1. Сыр смешать с овсяными хлопьями, соком лимона и медом и тщательно перетереть. Оставить на 30-40 минут.

2. Натереть яблоко, банан взбить блендером, добавить фрукты в сырно-овсяную массу, все перемешать.

3. Влажными руками или ложкой на противень, застеленный бумагой для выпечки или тефлоновым ковриком, выложить печенье.

4. Выпекать печенье в духовке при температуре 180 градусов 30 минут.

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