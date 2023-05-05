Диета – это не всегда сухие каши, зеленые салаты на растительном масле, фрукты. Блюда могут быть очень вкусными и сытными. Главное – правильно рассчитать количество килокалорий. Тогда продукты не навредят вашей фигуре и, при этом, вы не будете испытывать голод и получите удовольствие от еды.

Редакция FoodOboz сделала для вас подборку из 5 блюд, в каждом из которых не больше 200 килокалорий. Это разнообразная выпечка, десерты и даже хрустящий картофель. Ведь большое значение имеет то, как приготовлено любимое блюдо.

Диетическая запеканка с капустой. Идеей поделилась нутрициолог Любовь Жуковская (zhukovska_liubov) в Instagram.

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Ингредиенты:

капуста белокочанная – 450 г

сыр – 120 г

яйца – 3 шт

соль, специи

масло для тушения – 20 г

Способ приготовления:

1. Покрошить капусту, протушить с добавлением соли и специй.

2. Взбить яйца, добавить 80 г тертого творога, перемешать. Добавить капусту, перемешать.

3. Выложить в подготовленную форму, 40 г сыра сверху, запекать при температуре 180 градусов 30 минут.

Запеченный картофель со специями. Идеей поделилась фудблогер Татьяна Приймак (happybearfood) в Instagram.

Ингредиенты:

картофель – 7 небольших штук

чеснок – 1 зубчик

масло оливковое – 4 ст.л.

перец черный – 1 ст.л.

базилик сухой – 1 ст.л.

карри – 1 ст.л.

копченая паприка – 1 ст.л.

соль – 1 ч.л.

Способ приготовления:

1. Тщательно помойте картофель, почистите и порежьте.

2. Отварите минут 5.

3. Затем достаньте картошку из кастрюли, высыпьте в миску.

4. К картофелю добавьте масло со специями и хорошо потрясите, чтобы масло хорошо распределилось по ломтикам картофеля.

5. В форму для запекания влейте масло и выложите дольки картофеля в 1 слой.

6. Запекайте при температуре 210 градусов в режиме гриля или конвекции в течение 20-25 минут.

Салат с фасолью. Идеей приготовления поделилась психолог Шницер Лилия (shnitser_liliya) на своей странице в Insagram.

Ингредиенты:

фасоль консервированная или вареная – 200 г

яйцо – 2 шт

лук – 50 г

сметана 10% или йогурт натуральный – 100 г

Способ приготовления:

1.Отварить фасоль или использовать консервированную.

2.Сварить яйца в крутую.

3. Измельчить лук.

4.Соединить все ингредиенты, заправить сметаной или йогуртом.

6. Добавить специи по вкусу.

Сырно-ягодный мусс. Идеей приготовления поделилась психолог Шницер Лилия (shnitser_liliya) на своей странице в Insagram.

Ингредиенты:

кисломолочный творог 2-5% – 150 г

сливки 10% – 80 мл

желатин – 15 г

клубника или другие ягоды – 250 г

подсластитель – по желанию

Способ приготовления:

1. Взбить блендером ягоды и творог.

2. Подогреть сливки (без закипания) и расчитать в них желатин.

3. Добавить желатиновую массу в творожную и взбить блендером.

4. Разлить в формочки и поставить в холодильник до застывания.

5. Можно сверху украсить клубникой и мятой.

Домашнее печенье с овсянкой. Идеей приготовления поделилась диетолог Марина Петущенко (marina_dietolog_orineo) в Instagram.

Ингредиенты:

сыр мягкий обезжиренный – 250 г

овсяные хлопья – 100 г

яблоко – 100 г

банан – 170 г

мед – 10 г

сок половины лимона – 25 г

Способ приготовления:

1. Сыр смешать с овсяными хлопьями, соком лимона и медом и тщательно перетереть. Оставить на 30-40 минут.

2. Натереть яблоко, банан взбить блендером, добавить фрукты в сырно-овсяную массу, все перемешать.

3. Влажными руками или ложкой на противень, застеленный бумагой для выпечки или тефлоновым ковриком, выложить печенье.

4. Выпекать печенье в духовке при температуре 180 градусов 30 минут.

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