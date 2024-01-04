Кухня без большого разнообразия гаджетов не только выглядит грустной, но и перестает доставлять удовольствие во время приготовления пищи. Именно поэтому в мире существует огромное количество разнообразных девайсов, которые станут отличным украшением кухни и значительно облегчат жизнь хозяйке.

Недавно Buzzfeed опубликовал список подарков, которые следует подарить людям, которые любят готовить. Они пригодятся, а также поднимут настроение.

Измельчитель для чеснока "Дракула"

Во-первых, вид этого измельчителя достаточно оригинален, и вызовет ухмылку у всех, кто знает, что вампиры не переносят чеснок. Во-вторых, всего за несколько секунд он способен смолоть большое количество чеснока, что значительно ускорит процесс приготовления.

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Розовая форма для льда

Если вам надоели обычные кубики для льда, самое время приобрести "розовую" форму. Она не только охладит любой напиток, но не украсит его своей необычной формой.

Прозрачный тостер

Благодаря этому гаджету человек сможет поджаривать себе тосты именно до той степени, как ему нужно. Прозрачные стенки тостера позволяют наблюдать за процессом обжарки и остановить его в нужный момент.

Молочник необычной формы

Красивый молочник, поданный на завтрак, станет прекрасным украшением и поднимет настроение. Стеклянный молочник в форме пакета для молока – это то, что нужно для создания правильного утреннего настроения и уюта в доме.

Измельчитель для бананов

Любите фруктовые салаты или просто бананы? Тогда без этого гаджета просто не обойтись. Он способен в считанные секунды порезать банан на одинаковые порционные куски, благодаря ему подача этого фрукта всегда будет выглядеть красиво.

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