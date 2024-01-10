Очень часто начинает казаться, что между завтраком и обедом проходит слишком много времени. Именно поэтому человек начинает чувствовать голод и пытается чем-нибудь перекусить. Но для того, чтобы дотерпеть до обеда и не испортить аппетит и фигуру, нужно правильно подходить к подбору перекуса.

Для перекуса нужно выбирать небольшие по объему порции полезной пищи. Именно поэтому The Sun недавно представил список наиболее полезных перекусов, которые помогут дотянуть до обеда, а также не причинят вреда фигуре. А помогла изданию Лара Бакл, диетолог и тренер по здоровью.

Смешанные орехи

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Миндаль, грецкие орехи и арахис, смешанные в небольшом количестве, помогут обеспечить организм нужным количеством жиров и белков. Благодаря этому люди ощутит сытость без всяких перееданий. Они также играют ключевую роль в регуляции ровца сахара, предотвращая его прыжки, которые могут возникнуть во время неправильного перекуса.

Домашний сыр

Домашний сыр богат белоком и имеет небольшое количество жира. К нему всегда можно добавить немного овощей и черного перца, или просто щепотку соли для вкуса. Таким образом у вас получится отличный и питательный перекус.

Круто сваренные яйца

Для приготовления этого перекуса нужно всего 10 минут. Круто сваренные яйца являются отличным источником полезных жиров и белка. А еще в яйцах содержатся витамины А и В7, один из которых поддерживает зрение, а другой отвечает за хорошее состояние волос и кожи.

Хумус и овощи

Маленькая порция хумуса в сочетании с болгарским перцем и морковью обеспечат организм клетчаткой и белком. Кроме этого, обычные овощи приобретут невероятный вкус, если потреблять их в сочетании с настоящим хумусом.

Каши

Любые каши являются отличным завтраком. Однако овес может стать идеальным перекусом и дать человеку ощущение насыщенности в течение нескольких часов. По словам Лары, маленькая миска овсяной каши быстрого приготовления без сахара может быть достаточно сытной. А добавить их вкусу поможет ложка меда и щепотка корицы.

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