ТОП-5 популярных блюд из прошлого столетия, которые можно приготовить дома

Брауни, паста, болоньезе или апероль – все эти блюда очень популярны сейчас в каждом уголке мира. И это далеко не весь ассортимент современной пищи. А еще в прошлом столетии о ней даже близко не знали и не слышали. Тогда была другая мода на продукты и люди фанатели совсем от других деликатесов.

Редакция FoodOboz подготовила подборку необычных и одновременно популярных блюд из прошлого.

Печеночный паштет, 1940

Богатое витаминами блюдо стало очень популярным в раздирающие годы войны. Именно в то время, когда востребованную свинину отправляли за границу, чтобы прокормить армию. Соответственно, из вырезки оставались только "отходы", как считалось тогда, и одним из таких была печень. В США из нее делали нечто похожее на паштет и доставляли в банках в другие страны.

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Ранее мы писали рецепт печеночного паштета.

Шифоновый торт, 1947

Рыхлый и легкий торт, на основе яиц, сахара муки и секретного ингредиента – растительного масла, рекламировали как "Первый по-настоящему новый торт за 100 лет!". Технология приготовления была настолько простой, что рецепт быстро разлетелся по миру и все хозяйки пытались повторить вкусный пирог.

Ранее мы писали рецепт шифонового бисквита.

Суп из капусты, 1950

В то время особенно популярной стала капустная диета. Ей положили начало домохозяйки, которые следили за своей фигурой и призвали к этому других. Поэтому, овощной бульон на некоторое время стал настоящим мейнстримом среди молодых дам.

Ранее мы писали рецепт капустника.

Бананы Фостер, 1951

Изысканный десерт из бананов, которые обжаривали на основе сахара, рома и бананового ликера, впервые увидел мир в одном из ресторанов США. Тогда его могли позволить себе далеко не все. Впрочем, сегодня банановое лакомство до сих пор подают в некоторых ретро-заведениях.

Маргарин, 1957

Опять же, во время войны остро ощущалась нехватка продуктов. Особенно, в молочной отрасли. Поэтому, начали изготавливать маргарин на масляной основе, который стал популярной альтернативой обычному сливочному маслу. К тому же, считался еще более полезным. Маргарин обожали есть в сочетании с хлебом. Кстати, уже в концу 1957 года продажи этого продукта значительно превысили продажи сливочного масла.

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