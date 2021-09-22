ТОП-5 продуктов, которые вы не правильно храните

Казалось бы, что в хранении продуктов нет ничего сложного. Все знают о том, что нельзя повторно замораживать продукты, а остатки пищи следует сразу прятать в холодильник. Впрочем, каждая хозяйка допускает какие-то ошибки и это вполне нормально. Главное – вовремя их замечать и исправлять.

Редакция FoodOboz подготовила подборку продуктов, которые вы привыкли неправильно хранить.

Хлеб

Неизвестно, откуда пошли слухи о том, что холодильник поможет хлебу дольше оставаться свежим. Это абсолютно ошибочное утверждение. Ведь, наоборот – стандартные температуры в холодильнике только ускоряют кристаллизацию крахмала, который входит в состав буханки и так она скорее станет черствой. Поэтому, лучше всего хранить хлебобулочные изделия при комнатной температуре и подальше от солнечных лучей. В случае, если приобрели много хлеба и понимаете, что вовсе не съедите его за несколько дней – порежьте его на кусочки и положите в морозильную камеру, а при случае просто разморозьте.

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Яблоки и цитрусовые

Спорим, что для хранения этих фруктов вы выбрали нижний ящик в холодильнике – удобнее и не придумаешь. А теперь откройте его и немедленно достаньте продукты. Не будет ничего страшного, если вы оставите их прямо на кухонном столе. Говорят, что при низких температурах пользы и насыщенных компонентов в фруктах становится намного меньше.

Томаты

У них практически та же ситуация, что в предыдущей истории. Сохраняя томаты в холодильнике, вы рискуете потерять их естественный аромат и сочность. А еще – холодный воздух не дает полностью созреть помидорам, поэтому они становятся мучнистыми.

Орехи

Самой распространенной ошибкой является хранение орехов при комнатной температуре. Ведь, некоторые их виды, пролежав в теплые 1-2 недели, начинают портиться. Забрав их от влажности, света, тепла и отправив в холодильник, вы сможете продлить жизнь орехам на целых 9 месяцев.

Мука

"А с ней что не так?", – спросите вы. Но оставлять муку далеко на полочке – это далеко не лучший вариант. Ведь, от повышенной влажности и высоких температур в муке может завестись моль или плесень. Следовательно, продукт потеряет свою рыхлость и станет совершенно непригодным для использования. Плотно закрытая банка и холодильник – вот идеальный вариант для хранения муки.

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