Независимо от того, хотите ли вы подкрепиться к обеду или хотите быстро приготовить вкусный и полезный завтрак, на помощь придут зеленые смузи. Это не только вкусный, но и очень полезный напиток, который имеет много разных вариантов приготовления.

Видео дня

Недавно издание Eatthis опубликовало список самых популярных зеленых смузи. Представляем вашему вниманию Топ-5 лучших из них.

Смузи с имбирной коладой

Этот смузи будет одновременно и питательным и освежающим. Он включает в себя смесь имбиря, лайма, кокосового молока, ананаса, шпината и листовой капусты.

В определенный момент может показаться, будто вы лежите на пляже и пьете Пина-коладу, но на самом деле вы просто приносите пользу своему организму.

Зеленый смузи Mango-Rita

В этом смузи содержится шпинат, но его вкуса вы совершенно не будете чувствовать. Напротив, он доставит вам настоящее гастрономическое удовольствие.

В его состав входят: замороженные манго и ананасы, апельсины, лаймы и кокосовая вода.

Зеленый смузи с авокадо и бананом.

Этот смузи славится своей кремообразной структурой, которая достигается благодаря наличию в его составе авокадо.

Кроме него, в состав полосы также входят: шпинат или капуста, миндальное молоко, порошок протеина и банан. Все эти составляющие насытят организм витаминами и придадут сил.

Зеленый смузи Клементина

Для его приготовления используются мандарины одноименного сорта. Он включает в себя много витамина С, что способствует укреплению иммунитета.

Смешайте мандарины с бананом, шпинатом, кокосовым молоком и льдом, и вы получите насыщенный витаминами зеленый смузи.

Здоровый зеленый смузи

В этом рецепте зеленого смузи используется либо капуста, либо шпинат (или комбинация обоих, если вам больше нравится), миндальное молоко, банан, манго и ореховое масло по вашему выбору.

Также в его состав можно добавить одну мерную ложку протеинового порошка, который придаст полосе белковой пользы.

На OBOZ.UA есть и другие рецепты смузи: