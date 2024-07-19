Топ-5 зеленых смузи, которые не только полезны, но еще и вкусны
Независимо от того, хотите ли вы подкрепиться к обеду или хотите быстро приготовить вкусный и полезный завтрак, на помощь придут зеленые смузи. Это не только вкусный, но и очень полезный напиток, который имеет много разных вариантов приготовления.
Недавно издание Eatthis опубликовало список самых популярных зеленых смузи. Представляем вашему вниманию Топ-5 лучших из них.
Смузи с имбирной коладой
Этот смузи будет одновременно и питательным и освежающим. Он включает в себя смесь имбиря, лайма, кокосового молока, ананаса, шпината и листовой капусты.
В определенный момент может показаться, будто вы лежите на пляже и пьете Пина-коладу, но на самом деле вы просто приносите пользу своему организму.
Зеленый смузи Mango-Rita
В этом смузи содержится шпинат, но его вкуса вы совершенно не будете чувствовать. Напротив, он доставит вам настоящее гастрономическое удовольствие.
В его состав входят: замороженные манго и ананасы, апельсины, лаймы и кокосовая вода.
Зеленый смузи с авокадо и бананом.
Этот смузи славится своей кремообразной структурой, которая достигается благодаря наличию в его составе авокадо.
Кроме него, в состав полосы также входят: шпинат или капуста, миндальное молоко, порошок протеина и банан. Все эти составляющие насытят организм витаминами и придадут сил.
Зеленый смузи Клементина
Для его приготовления используются мандарины одноименного сорта. Он включает в себя много витамина С, что способствует укреплению иммунитета.
Смешайте мандарины с бананом, шпинатом, кокосовым молоком и льдом, и вы получите насыщенный витаминами зеленый смузи.
Здоровый зеленый смузи
В этом рецепте зеленого смузи используется либо капуста, либо шпинат (или комбинация обоих, если вам больше нравится), миндальное молоко, банан, манго и ореховое масло по вашему выбору.
Также в его состав можно добавить одну мерную ложку протеинового порошка, который придаст полосе белковой пользы.
На OBOZ.UA есть и другие рецепты смузи: