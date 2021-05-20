О ТОПЛЕНОМ МОЛОКЕ И РЯЖАНКЕ
Друзья, вы любите топленое молоко?
Топленое молоко, или его ещё называют томленое, а у нас оно "пряжене" - это молоко с карамельным привкусом, которое долго томится в духовке (или в печи, так его раньше готовили).
Приготовить топленое молоко в домашних условиях довольно просто: нужно вскипятить жирное молоко (если есть, то лучше взять домашнее), а затем в течение нескольких часов подержать в духовке.
В результате у вас получится молоко с красивым кремовым оттенком, и как я уже говорила, карамельным привкусом.
Иногда для приготовления топленого молока советуют использовать термос, но я все-таки больше склоняюсь к духовке.
Топлёное молоко хорошо хранится, дольше не скисает в сравнении с сырым или кипячёным молоком. Его употребляют в основном как напиток, а еще на его основе готовят ряженку.
Для этого топленое молоко охлаждают до комнатной температуры, заправляют сметаной и снова отправляют в теплое место, часов на 12. Мне кажется, нет ничего вкуснее домашней ряжанки…
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