Главная Новости
МоваЯзык

/ Блоги - Кулинарные новости

Лиза Глинская
Лиза Глинская
Кондитер, основатель и преподаватель школы GL, судья проекта «МастерШеф» Все статьи автора

Топленое молоко и ряжанка в домашних условиях: рецепт

2.4т
Читать материал на украинском

О ТОПЛЕНОМ МОЛОКЕ И РЯЖАНКЕ

Друзья, вы любите топленое молоко?

Топленое молоко, или его ещё называют томленое, а у нас оно "пряжене" - это молоко с карамельным привкусом, которое долго томится в духовке (или в печи, так его раньше готовили).

Приготовить топленое молоко в домашних условиях довольно просто: нужно вскипятить жирное молоко (если есть, то лучше взять домашнее), а затем в течение нескольких часов подержать в духовке.

В результате у вас получится молоко с красивым кремовым оттенком, и как я уже говорила, карамельным привкусом.

Иногда для приготовления топленого молока советуют использовать термос, но я все-таки больше склоняюсь к духовке.

  • Топлёное молоко хорошо хранится, дольше не скисает в сравнении с сырым или кипячёным молоком. Его употребляют в основном как напиток, а еще на его основе готовят ряженку.

  • Для этого топленое молоко охлаждают до комнатной температуры, заправляют сметаной и снова отправляют в теплое место, часов на 12. Мне кажется, нет ничего вкуснее домашней ряжанки…

Instagram Лизы Глинской.

YouTube канал.

Книги рецептов от Лизы Глинской – "От простого к сложному", а так же "Проще простого", вы можете найти на сайте glinskaya.com.ua

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Лиза Глинская Лиза Глинская
Место
Украина
Теги
молоко рецепт
Источник
Источник: Instagram Лизы Глинской
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
FoodOboz