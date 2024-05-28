Торфяной пирог с вишней: готовится из ингредиентов, которые есть в холодильнике.
Торфяной пирог с вишней – это впечатляющий десерт. Впечатляет не только своим красивым и изысканным видом, но и невероятным вкусом.
Рецепт этого торта достаточно прост, говорит фудблогер Алекс Миль. В Instagram он рассказал, что торфяной пирог готовится из продуктов, которые есть почти в каждом холодильнике.
Ингредиенты для теста
- Мука – 400 гр
- Какао – 4 ст.л.
- Сахар – 100 гр
- Соль – щепотка
- Сливочное масло – 200 гр
Ингредиенты для начинки
- Кисломолочный творог – 500 гр
- Яйца – 4 шт
- Сахар – 150 гр
- Сметана 15% – 100 гр
- Крахмал – 2 ст.л.
- Ванильный сахар – 10 гр
- Вишня без косточки – 300 гр + в ст.л. крахмала
Способ приготовления
1.В глубокую емкость вбрасываем муку, холодное масло, просеянное какао, щепотку соли и сахар. Перетираем руками в крошку.
2. В другую емкость выкладываем творог, сметану, сахар, ванильный сахар и яйца. Перебиваем блендером в однородную массу. Добавляем крахмал и размешиваем.
3. Вишни размешиваем с крахмалом. Можно использовать свежие, размороженные или консервированные.
4. Форму для выпечки застилаемого пергаментом. Всыпаем 2/3 крошки и хорошо утрамбовываем.
5. Вливаем половину сырной массы, выкладываем ягоды и заливаем оставшейся сырной массой.
6. Сверху аккуратно присыпаем оставшейся крошкой.
7. Выпекаем при температуре 180 градусов в течение 60 минут, даем полностью остыть и вынимаем из формы.
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