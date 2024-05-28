Торфяной пирог с вишней: готовится из ингредиентов, которые есть в холодильнике.

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
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Торфяной пирог с вишней: готовится из ингредиентов, которые есть в холодильнике.

Торфяной пирог с вишней – это впечатляющий десерт. Впечатляет не только своим красивым и изысканным видом, но и невероятным вкусом.

Рецепт этого торта достаточно прост, говорит фудблогер Алекс Миль. В Instagram он рассказал, что торфяной пирог готовится из продуктов, которые есть почти в каждом холодильнике.

Торфяной пирог с вишней: готовится из ингредиентов, которые есть в холодильнике.

Ингредиенты для теста

  • Мука – 400 гр
  • Какао – 4 ст.л.
  • Сахар – 100 гр
  • Соль – щепотка
  • Сливочное масло – 200 гр

Ингредиенты для начинки

  • Кисломолочный творог – 500 гр
  • Яйца – 4 шт
  • Сахар – 150 гр
  • Сметана 15% – 100 гр
  • Крахмал – 2 ст.л.
  • Ванильный сахар – 10 гр
  • Вишня без косточки – 300 гр + в ст.л. крахмала

Способ приготовления

1.В глубокую емкость вбрасываем муку, холодное масло, просеянное какао, щепотку соли и сахар. Перетираем руками в крошку.

2. В другую емкость выкладываем творог, сметану, сахар, ванильный сахар и яйца. Перебиваем блендером в однородную массу. Добавляем крахмал и размешиваем.

Торфяной пирог с вишней: готовится из ингредиентов, которые есть в холодильнике.

3. Вишни размешиваем с крахмалом. Можно использовать свежие, размороженные или консервированные.

4. Форму для выпечки застилаемого пергаментом. Всыпаем 2/3 крошки и хорошо утрамбовываем.

Торфяной пирог с вишней: готовится из ингредиентов, которые есть в холодильнике.

5. Вливаем половину сырной массы, выкладываем ягоды и заливаем оставшейся сырной массой.

6. Сверху аккуратно присыпаем оставшейся крошкой.

Торфяной пирог с вишней: готовится из ингредиентов, которые есть в холодильнике.

7. Выпекаем при температуре 180 градусов в течение 60 минут, даем полностью остыть и вынимаем из формы.

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