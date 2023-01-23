Торт без выпечки с ароматным кремом за 10 минут: делимся простым рецептом
Домашние торты без выпечки – идеальный десерт для тех, кто не умеет готовить. Ведь для такого десерта вам не нужно будет делать тесто, выпекать коржи и готовить пропитку. Достаточно всего лишь купить вкусное печенье и сделать крем либо из сметаны, либо же сделать заварной.
Кулинар Полина поделилась в Instagram рецептом вкусного торта из печенья, с заварным кремом, который получится очень ароматным.
Ингредиенты:
- молоко – 1 л
- кокосовая стружка – 80 г.
- яйца – 1 шт.
- мука – 4 ст. л.
- сахар – 4 ст. л.
- печенье – 300 г
Способ приготовления:
1. Яйца взбейте с сахаром, добавьте муку, перемешайте и влейте молоко.
2. Перелейте в кастрюлю и варите на среднем огне и постоянно помешивайте, заваривайте крем до запустения. Снимите с огня и добавьте кокосовую стружку, хорошо перемешайте.
3. Печенье полейте молоком или можно просто окунуть его на секунду и выложите на дно формы. Сверху смажьте все печенье кремом и снова выкладываем слой печенья.
4. Готовый торт поставьте в холодильник на несколько часов и можно есть.
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