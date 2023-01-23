Домашние торты без выпечки – идеальный десерт для тех, кто не умеет готовить. Ведь для такого десерта вам не нужно будет делать тесто, выпекать коржи и готовить пропитку. Достаточно всего лишь купить вкусное печенье и сделать крем либо из сметаны, либо же сделать заварной.

Кулинар Полина поделилась в Instagram рецептом вкусного торта из печенья, с заварным кремом, который получится очень ароматным.

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Ингредиенты:

молоко – 1 л

кокосовая стружка – 80 г.

яйца – 1 шт.

мука – 4 ст. л.

сахар – 4 ст. л.

печенье – 300 г

Способ приготовления:

1. Яйца взбейте с сахаром, добавьте муку, перемешайте и влейте молоко.

2. Перелейте в кастрюлю и варите на среднем огне и постоянно помешивайте, заваривайте крем до запустения. Снимите с огня и добавьте кокосовую стружку, хорошо перемешайте.

3. Печенье полейте молоком или можно просто окунуть его на секунду и выложите на дно формы. Сверху смажьте все печенье кремом и снова выкладываем слой печенья.

4. Готовый торт поставьте в холодильник на несколько часов и можно есть.

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