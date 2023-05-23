Торт без выпекания "Битое стекло": как правильно и быстро приготовить летний десерт

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Торт 'Битое стекло'

Один из самых простых и вкусных десертов без выпекания – торт "Битое стекло", основа которого – желе и печенье. Для того чтобы он был вкусным, нужно выбрать качественное желе.

Торт без выпечки

Кулинар Полина поделилась в Instagram рецептом вкусного торта "Битое стекло", который готовится очень быстро и будет идеальным десертом на скорую руку.

Рецепт торта
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Ингредиенты:

  • песочное печенье – 180 г
  • молоко – 50-60 мл
  • вода – 90 мл
  • сметана – 350 мл
  • желатин – 15 г
  • ванильный сахар – 10 г
  • сахар – 30 г
  • фруктовое желе – 90 г
  • консервированный ананас – 100 г

Способ приготовления:

1. Желатин залейте прохладной водой и оставьте на 10-15 минут.

Желатин для приготовления десерта

2. Печенье измельчите в крошку, добавьте молоко и перемешайте. Переложите на дно формы и выровняйте.

Печенье для основы

3. К сметане добавьте сахар, ванильный сахар, растопленный желатин.

Приготовления торта

4. Предварительно застывшее фруктовое желе нарежьте на кубики и добавьте в сметанную массу, добавьте нарезанные ананасы. Перемешайте и переложите в форму, отправьте в холодильник до застывания.

Готовый торт

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