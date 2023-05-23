Один из самых простых и вкусных десертов без выпекания – торт "Битое стекло", основа которого – желе и печенье. Для того чтобы он был вкусным, нужно выбрать качественное желе.

Кулинар Полина поделилась в Instagram рецептом вкусного торта "Битое стекло", который готовится очень быстро и будет идеальным десертом на скорую руку.

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Ингредиенты:

песочное печенье – 180 г

молоко – 50-60 мл

вода – 90 мл

сметана – 350 мл

желатин – 15 г

ванильный сахар – 10 г

сахар – 30 г

фруктовое желе – 90 г

консервированный ананас – 100 г

Способ приготовления:

1. Желатин залейте прохладной водой и оставьте на 10-15 минут.

2. Печенье измельчите в крошку, добавьте молоко и перемешайте. Переложите на дно формы и выровняйте.

3. К сметане добавьте сахар, ванильный сахар, растопленный желатин.

4. Предварительно застывшее фруктовое желе нарежьте на кубики и добавьте в сметанную массу, добавьте нарезанные ананасы. Перемешайте и переложите в форму, отправьте в холодильник до застывания.

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