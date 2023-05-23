Торт без выпекания "Битое стекло": как правильно и быстро приготовить летний десерт
Один из самых простых и вкусных десертов без выпекания – торт "Битое стекло", основа которого – желе и печенье. Для того чтобы он был вкусным, нужно выбрать качественное желе.
Кулинар Полина поделилась в Instagram рецептом вкусного торта "Битое стекло", который готовится очень быстро и будет идеальным десертом на скорую руку.
Ингредиенты:
- песочное печенье – 180 г
- молоко – 50-60 мл
- вода – 90 мл
- сметана – 350 мл
- желатин – 15 г
- ванильный сахар – 10 г
- сахар – 30 г
- фруктовое желе – 90 г
- консервированный ананас – 100 г
Способ приготовления:
1. Желатин залейте прохладной водой и оставьте на 10-15 минут.
2. Печенье измельчите в крошку, добавьте молоко и перемешайте. Переложите на дно формы и выровняйте.
3. К сметане добавьте сахар, ванильный сахар, растопленный желатин.
4. Предварительно застывшее фруктовое желе нарежьте на кубики и добавьте в сметанную массу, добавьте нарезанные ананасы. Перемешайте и переложите в форму, отправьте в холодильник до застывания.
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