Торт без выпекания с печенья: какой крем приготовить для самого быстрого десерта

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Торт с шоколадной глазурью

Торты без выпечки можно готовить из печенья, а также из лаваша. Крем для таких десертов можно делать из сметаны, а также заварной и со сгущенного молока. 

Как приготовить вкусный торт из печенья

Кулинар Елена поделилась в Instagram рецептом вкусного торта без выпечки, основа которого – печенье и вкусный заварной крем. 

Рецепт торта
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Ингредиенты:

Крем:

  • молоко – 500 мл
  • яйцо – 1 шт. 
  • сахар – 50 г
  • мука – 30 г
  • крахмал – 30 г
  • сливочное масло – 50 г
  • ванильный сахар - щепотка

Основа:

  • молоко – 20 мл
  • печенье – 200 г

Глазурь:

  • шоколад – 100 г

Способ приготовления:

1. Для крема: смешайте яйцо, сахар, ванильный сахар, крахмал и муку, перемешайте до однородности. Затем в сотейник налейте молоко и поставьте на средний огонь, постоянно перемешивая. Доведите до загусания и выключите огонь, добавьте кусочек сливочного масла и перемешайте. 

Крем для торта

2. Основа: каждое печенье смочите в молоке и выложите в форму.

Печенье для десерта

3. Соберите десерт: слоями выложите печенье, крем и так, пока не закончатся ингредиенты. Сверху полейте растопленным шоколадом и поставьте десерт в холодильник.

Приготовление торта

Готовый десерт порежьте порционно!

Готовый торт

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