Торт без выпекания с печенья: какой крем приготовить для самого быстрого десерта
Торты без выпечки можно готовить из печенья, а также из лаваша. Крем для таких десертов можно делать из сметаны, а также заварной и со сгущенного молока.
Кулинар Елена поделилась в Instagram рецептом вкусного торта без выпечки, основа которого – печенье и вкусный заварной крем.
Ингредиенты:
Крем:
- молоко – 500 мл
- яйцо – 1 шт.
- сахар – 50 г
- мука – 30 г
- крахмал – 30 г
- сливочное масло – 50 г
- ванильный сахар - щепотка
Основа:
- молоко – 20 мл
- печенье – 200 г
Глазурь:
- шоколад – 100 г
Способ приготовления:
1. Для крема: смешайте яйцо, сахар, ванильный сахар, крахмал и муку, перемешайте до однородности. Затем в сотейник налейте молоко и поставьте на средний огонь, постоянно перемешивая. Доведите до загусания и выключите огонь, добавьте кусочек сливочного масла и перемешайте.
2. Основа: каждое печенье смочите в молоке и выложите в форму.
3. Соберите десерт: слоями выложите печенье, крем и так, пока не закончатся ингредиенты. Сверху полейте растопленным шоколадом и поставьте десерт в холодильник.
Готовый десерт порежьте порционно!
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