Торты без выпечки можно готовить из печенья, а также из лаваша. Крем для таких десертов можно делать из сметаны, а также заварной и со сгущенного молока.

Кулинар Елена поделилась в Instagram рецептом вкусного торта без выпечки, основа которого – печенье и вкусный заварной крем.

Видео дня

Ингредиенты:

Крем:

молоко – 500 мл

яйцо – 1 шт.

сахар – 50 г

мука – 30 г

крахмал – 30 г

сливочное масло – 50 г

ванильный сахар - щепотка

Основа:

молоко – 20 мл

печенье – 200 г

Глазурь:

шоколад – 100 г

Способ приготовления:

1. Для крема: смешайте яйцо, сахар, ванильный сахар, крахмал и муку, перемешайте до однородности. Затем в сотейник налейте молоко и поставьте на средний огонь, постоянно перемешивая. Доведите до загусания и выключите огонь, добавьте кусочек сливочного масла и перемешайте.

2. Основа: каждое печенье смочите в молоке и выложите в форму.

3. Соберите десерт: слоями выложите печенье, крем и так, пока не закончатся ингредиенты. Сверху полейте растопленным шоколадом и поставьте десерт в холодильник.

Готовый десерт порежьте порционно!

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: