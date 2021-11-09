Торт 'Битое стекло' без выпечки: Маричка Падалко поделилась рецептом

Большинство еще с детства знают о желейном торте "Битое стекло" – разноцветный, вкусный и очень легкий. Как оказывается, существует еще одна версия этого десерта. Главное отличие от предыдущего – это наличие печенья и одного вида желе. Этот торт идеально подходит для осенних посиделок.

Рецептом торта "Битое стекло" без выпечки поделилась известная телеведущая Маричка Падалко. Опубликовано в Instagram.

Ингредиенты :

Печенье – 350-400 г

Сметана – 850 г

Сахарная пудра

Ванильный сахар – щепотка

Желе со вкусом апельсина – 1 п.

Кондитерский желатин – 25 г

Какао для декора

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Способ приготовления:

1. Содержимое пакетика желе перемешать с горячей водой до полного растворения. Это нужно сделать для того, чтобы желейные дольки не осели на дно формы. Иначе готовое желе будет сложно достать из формы, потому что дно может укрыться крепкой желейной пленкой. Поставить в холодильник загустеть.

2. Поломать печенье на куски.

3. Взбить сметану с сахарной пудрой.

4. Насыпать ванильный сахар.

5. Застелить форму пергаментом.

6. Достать из холодильника желе, опустить емкость в горячую воду, после чего нарезать желе кубиками.

7. Желатин залить горячей водой, хорошо размешать и добавить в сливочный крем. Взбить блендером.

8. Собрать торт. На дно формы налить немного крема, выложить печенье, желе и снова крем. Повторять действия, пока не закончатся ингредиенты. Поставить на несколько часов в холодильник.

9. Украсить какао.

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