Со сладким зефиром можно просто попить чай или сделать из такого десерта полноценный торт. Он будет очень похожий на "Битое стекло", но готовится гораздо проще. Не нужно ждать, пока застынут разные виды желе – достаточно просто выложить зефир с фруктами в форму.

Идея приготовления зефирного торта опубликована на странице фудблогера Юлии с ником cooking.by.yuliia в Instagram. Сверху воздушная глазурь.

Ингредиенты:

зефир – 500 г

бананы – 2 шт

киви – 2 шт

сметана – 500 г

сахарная пудра 50 г

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желатин – 10 г + 30 г воды

сахар – 110 г

вода – 30 г

желатин – 10 г + 30 г воды

Способ приготовления:

1. Зефир и фрукты порезать на частицы.

2. Желатин замочить в воде.

3. Сметану взбить с сахарной пудрой.

4. Влить растопленный желатин (но не горячий), сметана и желатин должны быть примерно одинаковой температуры. Взбить миксером.

5. Выложить в форму сначала зефир, затем фрукты и смазать все кремом. Так повторить еще раз.

6. Поставить торт в холодильник на 2-3 часа для фиксации.

7. Желатин замочить в воде. К сахару добавить воду и довести до кипения.

8. В миске соединить сироп и расплавленный желатин.

9. Взбить миксером до увеличения и загущения массы (можно добавить краситель для цвета).

10. Снять с торта форму и сразу полить приготовленной массой, так как она быстро густеет.

11. Поставить в холодильник еще примерно на час.

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