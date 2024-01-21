Торт "Дрова под снегом": вкусный праздничный торт
Этот торт имеет достаточно много названий. К примеру, с детства он знаком нам как "Монастырская изба", а еще его часто называют "Пирамида". Однако название "Дрова под снегом", пожалуй, лучше подходит для этого десерта.
Так считает фудблогер с ником julia_koretska_. Именно она в Instagram опубликовала рецепт этого торта. Она также добавила, что торт выглядит довольно празднично и фотогенично. Поэтому он прекрасно подходит как в качестве ежедневного десерта, так и для празднования торжественных событий.
Ингредиенты для начинки
- Вишня без косточек – 700-800 гр
- Сахар – 150 гр
- Крахмал – 45 гр
Ингредиенты для крема
- Маскарпоне – 250 гр
- Сливки 30-43% – 350 мл
- Сахарная пудра – 150 гр
Ингредиенты для теста
- Сливочное масло 82,5% – 200 гр
- Сметана 15-25% – 200 гр
- Мука – 400 гр
- Сахар – 25 гр
- Ванильный сахар – 8 гр
- Соль – 1 ч.л.
- Разрыхлитель – 6 гр
Способ приготовления вишневой начинки
1. Вишни нагреть в сотейнике (можно использовать замороженные).
2. Добавить сахар и крахмал.
3. Варить на маленьком огне до загущения, после чего дать полностью остыть.
Способ приготовления крема
1. Сливки взбиваем с сахарной пудрой до образования пиков.
2. Добавляем маскарпоне и хорошо перемешиваем.
Способ приготовления теста
1. Сливочное масло натираем на терке, добавляем муку и перемешиваем.
2. Добавляем остальные ингредиенты и замешиваем тесто.
3. Отправляем тесто в холодильник на 30 мин.
4. Разделяем тесто на 15 одинаковых шариков.
5. Раскатываем из каждого шарика примерно одинаковые полоски, добавляем в них вишню и закручиваем в трубочки.
6. Отправляем в духовку на 20 минут при 180 градусах, выложив трубочки швом вниз.
7. Даем полностью остыть.
Как собрать торт
1. Первый слой торта состоит из 5 трубочек, которые нужно покрыть кремом.
2. Второй слой – 4 трубочки и крем.
3. Третий слой – 3 трубочки на крем.
4. Четвертый слой – 2 трубочки и крем.
5. Пятый слой – 1 трубочка и крем.
6. По желанию торт можно украсить миндальными хлопьями.
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