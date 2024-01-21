Этот торт имеет достаточно много названий. К примеру, с детства он знаком нам как "Монастырская изба", а еще его часто называют "Пирамида". Однако название "Дрова под снегом", пожалуй, лучше подходит для этого десерта.

Так считает фудблогер с ником julia_koretska_. Именно она в Instagram опубликовала рецепт этого торта. Она также добавила, что торт выглядит довольно празднично и фотогенично. Поэтому он прекрасно подходит как в качестве ежедневного десерта, так и для празднования торжественных событий.

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Ингредиенты для начинки

Вишня без косточек – 700-800 гр

Сахар – 150 гр

Крахмал – 45 гр

Ингредиенты для крема

Маскарпоне – 250 гр

Сливки 30-43% – 350 мл

Сахарная пудра – 150 гр

Ингредиенты для теста

Сливочное масло 82,5% – 200 гр

Сметана 15-25% – 200 гр

Мука – 400 гр

Сахар – 25 гр

Ванильный сахар – 8 гр

Соль – 1 ч.л.

Разрыхлитель – 6 гр

Способ приготовления вишневой начинки

1. Вишни нагреть в сотейнике (можно использовать замороженные).

2. Добавить сахар и крахмал.

3. Варить на маленьком огне до загущения, после чего дать полностью остыть.

Способ приготовления крема

1. Сливки взбиваем с сахарной пудрой до образования пиков.

2. Добавляем маскарпоне и хорошо перемешиваем.

Способ приготовления теста

1. Сливочное масло натираем на терке, добавляем муку и перемешиваем.

2. Добавляем остальные ингредиенты и замешиваем тесто.

3. Отправляем тесто в холодильник на 30 мин.

4. Разделяем тесто на 15 одинаковых шариков.

5. Раскатываем из каждого шарика примерно одинаковые полоски, добавляем в них вишню и закручиваем в трубочки.

6. Отправляем в духовку на 20 минут при 180 градусах, выложив трубочки швом вниз.

7. Даем полностью остыть.

Как собрать торт

1. Первый слой торта состоит из 5 трубочек, которые нужно покрыть кремом.

2. Второй слой – 4 трубочки и крем.

3. Третий слой – 3 трубочки на крем.

4. Четвертый слой – 2 трубочки и крем.

5. Пятый слой – 1 трубочка и крем.

6. По желанию торт можно украсить миндальными хлопьями.

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