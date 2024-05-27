Пока сезон клубники находится в своем разгаре, следует использовать возможность сполна насладиться этой ягодой. Существует много интересных рецептов с клубникой, но классикой навсегда останутся торты.

Фудблогер Лиза Глинская точно знает, как создать настоящий клубничный шедевр. В Instagram она предложила рецепт торта "Фрезье", который станет украшением любого стола.

Ингредиенты для масляного бисквита на форму d 16 см.

Яйца – 100 гр

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Желток – 20 гр

Мука – 90 гр

Сахар – 80 гр

Разрыхлитель – 3 гр

Сливочное масло 82% – 20 гр

Ингредиенты для фисташкового заварного крема

Молоко – 300 мл

Желток – 60 гр

Сахар – 60 гр

Фисташковая паста – 40 гр

Мука – 15 гр

Кукурузный крахмал – 15 гр

Сливочное масло 82% – 20 гр

Желатин – 6 гр + 30 мл воды

Сливки 30-33% – 150 гр

Маскарпоне – 100 гр

Ингредиенты для ванильного заварного крема

Молоко – 300 мл

Желток – 60 гр

Сахар – 80 гр

Ваниль или ванильный сахар

Мука – 15 гр

Кукурузный крахмал – 15 гр

Сливочное масло 82% – 40 гр

Желатин 6 гр + 30 мл воды

Сливки 30-33% – 150 гр

Маскарпоне – 100 гр

Ингредиенты для сиропа

Сахар – 150 гр

Вода – 150 гр

Ингредиенты для швейцарской меренги

Белок – 60 гр

Сахар – 120 гр

Лимонная кислота – щепотка

Дополнительные ингредиенты

Клубника – 500 гр

Ингредиенты для декора

Клубника

Измельченная фисташка

Способ приготовления

1.Готовим бисквит. Разогреваем духовку до 165 градусов.

2.Взбиваем яйца и желток с сахаром.

3. Растапливаем сливочное масло и добавляем в яйца, перемешивая.

4. Смешиваем муку с разрыхлителем и осторожно вмешиваем в общую массу.

5. Затягиваем дно металлического кольца фольгой и выливаем тесто в форму. Отправляем выпекаться на 30-35 минут.

6. Даем бисквиту полностью охладиться и снимаем форму.

7. Срезаем верхушку и разрезаем бисквит вдоль на две равные части.

8. Готовим крем. Заливаем водой желатин и оставляем на 10-15 минут.

9. Смешиваем желтки с сахаром. Добавляем муку и крахмал. Перемешиваем.

10. Нагреваем молоко до кипения и половину добавляем в желтки, размешивая до однородности.

11. Молоко с желтками возвращаем в сотейник и постоянно помешивая, провариваем в течение 30-40 секунд после закипания.

12. Добавляем фисташковую пасту, желатин и сливочное масло. Перемешиваем.

13. Накрываем пленкой в контакт и отправляем в холодильник на 2-3 часа.

14. Сливки сбиваем с маскарпоне до мягких пиков.

15. Взбиваем основу крема и добавляем взбитые сливки. Перемешиваем.

16. Переводим крем в кондитерский мешок с круглой насадкой 10-12 мм.

17. Готовим сироп. Смешиваем сахар с водой и доводим до кипения. Даем полностью остыть.

18. Собираем торт. Клубнику разрезаем пополам.

19. Выкладываем кольца d18 см и укладываем бордюрную ленту.

20. Выкладываем крем по диаметру борта. Укладываем бисквит и пропитываем его сиропом.

21. Выкладываем клубнику по диаметру формы срезом наружу.

22. Закрываем кремом пространство между ягодами и разравниваем шателем.

23. Выкладываем второй бисквит и пропитываем сиропом.

24. Заполняем кремом пространство между формой и бисквитом.

25. Выкладываем крем на бисквит.

26. Отправляем в холодильник на 2-3 часа.

27. Готовим швейцарскую меренгу. Смешиваем белок, сахар и лимонную кислоту.

28. Ставим смесь на паровую баню и прогреваем до растворения сахара.

29. Взбиваем до стойких пиков.

30. Переводим в кондитерский мешок с лепестковой насадкой.

31. Декорируем торт. Снимаем кольцо и выкладываем сверху меренг.

32. Декорируем половинками клубники и измельченной фисташкой.

33. Снимаем бордюрную ленту и подаем на стол.

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