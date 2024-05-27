Торт "Фрезье": получите настоящее клубничное наслаждение
Пока сезон клубники находится в своем разгаре, следует использовать возможность сполна насладиться этой ягодой. Существует много интересных рецептов с клубникой, но классикой навсегда останутся торты.
Фудблогер Лиза Глинская точно знает, как создать настоящий клубничный шедевр. В Instagram она предложила рецепт торта "Фрезье", который станет украшением любого стола.
Ингредиенты для масляного бисквита на форму d 16 см.
- Яйца – 100 гр
- Желток – 20 гр
- Мука – 90 гр
- Сахар – 80 гр
- Разрыхлитель – 3 гр
- Сливочное масло 82% – 20 гр
Ингредиенты для фисташкового заварного крема
- Молоко – 300 мл
- Желток – 60 гр
- Сахар – 60 гр
- Фисташковая паста – 40 гр
- Мука – 15 гр
- Кукурузный крахмал – 15 гр
- Сливочное масло 82% – 20 гр
- Желатин – 6 гр + 30 мл воды
- Сливки 30-33% – 150 гр
- Маскарпоне – 100 гр
Ингредиенты для ванильного заварного крема
- Молоко – 300 мл
- Желток – 60 гр
- Сахар – 80 гр
- Ваниль или ванильный сахар
- Мука – 15 гр
- Кукурузный крахмал – 15 гр
- Сливочное масло 82% – 40 гр
- Желатин 6 гр + 30 мл воды
- Сливки 30-33% – 150 гр
- Маскарпоне – 100 гр
Ингредиенты для сиропа
- Сахар – 150 гр
- Вода – 150 гр
Ингредиенты для швейцарской меренги
- Белок – 60 гр
- Сахар – 120 гр
- Лимонная кислота – щепотка
Дополнительные ингредиенты
- Клубника – 500 гр
Ингредиенты для декора
- Клубника
- Измельченная фисташка
Способ приготовления
1.Готовим бисквит. Разогреваем духовку до 165 градусов.
2.Взбиваем яйца и желток с сахаром.
3. Растапливаем сливочное масло и добавляем в яйца, перемешивая.
4. Смешиваем муку с разрыхлителем и осторожно вмешиваем в общую массу.
5. Затягиваем дно металлического кольца фольгой и выливаем тесто в форму. Отправляем выпекаться на 30-35 минут.
6. Даем бисквиту полностью охладиться и снимаем форму.
7. Срезаем верхушку и разрезаем бисквит вдоль на две равные части.
8. Готовим крем. Заливаем водой желатин и оставляем на 10-15 минут.
9. Смешиваем желтки с сахаром. Добавляем муку и крахмал. Перемешиваем.
10. Нагреваем молоко до кипения и половину добавляем в желтки, размешивая до однородности.
11. Молоко с желтками возвращаем в сотейник и постоянно помешивая, провариваем в течение 30-40 секунд после закипания.
12. Добавляем фисташковую пасту, желатин и сливочное масло. Перемешиваем.
13. Накрываем пленкой в контакт и отправляем в холодильник на 2-3 часа.
14. Сливки сбиваем с маскарпоне до мягких пиков.
15. Взбиваем основу крема и добавляем взбитые сливки. Перемешиваем.
16. Переводим крем в кондитерский мешок с круглой насадкой 10-12 мм.
17. Готовим сироп. Смешиваем сахар с водой и доводим до кипения. Даем полностью остыть.
18. Собираем торт. Клубнику разрезаем пополам.
19. Выкладываем кольца d18 см и укладываем бордюрную ленту.
20. Выкладываем крем по диаметру борта. Укладываем бисквит и пропитываем его сиропом.
21. Выкладываем клубнику по диаметру формы срезом наружу.
22. Закрываем кремом пространство между ягодами и разравниваем шателем.
23. Выкладываем второй бисквит и пропитываем сиропом.
24. Заполняем кремом пространство между формой и бисквитом.
25. Выкладываем крем на бисквит.
26. Отправляем в холодильник на 2-3 часа.
27. Готовим швейцарскую меренгу. Смешиваем белок, сахар и лимонную кислоту.
28. Ставим смесь на паровую баню и прогреваем до растворения сахара.
29. Взбиваем до стойких пиков.
30. Переводим в кондитерский мешок с лепестковой насадкой.
31. Декорируем торт. Снимаем кольцо и выкладываем сверху меренг.
32. Декорируем половинками клубники и измельченной фисташкой.
33. Снимаем бордюрную ленту и подаем на стол.
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