Торт из авокадо без сахара и муки: выпекать не придется

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
150
Торт из авокадо без сахара и муки: выпекать не придется

Для того чтобы сделать диетический и низкокалорийный торт, вам понадобится авокадо. Плод имеет очень нежную кремовую текстуру. В сочетании с бананом его вкус становится достаточно сладковатым – все это просто идеально подходит для десерта.

Идея приготовления торта из авокадо без выпечки опубликована на странице фудблогера с ником dora_school в Instagram. Можно есть сразу после стабилизации в холодильнике.

Торт из авокадо без сахара и муки: выпекать не придется

Ингредиенты:

  • миндаль – 50 г
  • кокосовая стружка – 10 г
  • банан – 40 г
  • арахисовая паста – 30 г
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Ингредиенты для мусса:

  • спелое авокадо – 1 шт.
  • кокосовое масло – 25 г
  • сироп топинамбура/агавы/меда – 1 ст.л.
  • сок лайма – 8 г

Способ приготовления:

Торт из авокадо без сахара и муки: выпекать не придется

1. Все ингредиенты для основания измельчить в блендере до однородной массы.

2. Круглую кондитерскую форму по бокам застелить ацетатной пленкой. Если его нет – можете воспользоваться обычной пищевой пленкой.

Торт из авокадо без сахара и муки: выпекать не придется

3. Выложить основание в форму для выпечки, тщательно утрамбовать.

Торт из авокадо без сахара и муки: выпекать не придется

4. Смешать в блендере все ингредиенты верхнего слоя до нежной кремообразной массы.

Торт из авокадо без сахара и муки: выпекать не придется

5. Выложить массу на основание.

6. Отправить в холодильник до полной стабилизации.

Торт из авокадо без сахара и муки: выпекать не придется

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