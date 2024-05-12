Торт из авокадо без сахара и муки: выпекать не придется
Для того чтобы сделать диетический и низкокалорийный торт, вам понадобится авокадо. Плод имеет очень нежную кремовую текстуру. В сочетании с бананом его вкус становится достаточно сладковатым – все это просто идеально подходит для десерта.
Идея приготовления торта из авокадо без выпечки опубликована на странице фудблогера с ником dora_school в Instagram. Можно есть сразу после стабилизации в холодильнике.
Ингредиенты:
- миндаль – 50 г
- кокосовая стружка – 10 г
- банан – 40 г
- арахисовая паста – 30 г
Ингредиенты для мусса:
- спелое авокадо – 1 шт.
- кокосовое масло – 25 г
- сироп топинамбура/агавы/меда – 1 ст.л.
- сок лайма – 8 г
Способ приготовления:
1. Все ингредиенты для основания измельчить в блендере до однородной массы.
2. Круглую кондитерскую форму по бокам застелить ацетатной пленкой. Если его нет – можете воспользоваться обычной пищевой пленкой.
3. Выложить основание в форму для выпечки, тщательно утрамбовать.
4. Смешать в блендере все ингредиенты верхнего слоя до нежной кремообразной массы.
5. Выложить массу на основание.
6. Отправить в холодильник до полной стабилизации.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: