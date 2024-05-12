Для того чтобы сделать диетический и низкокалорийный торт, вам понадобится авокадо. Плод имеет очень нежную кремовую текстуру. В сочетании с бананом его вкус становится достаточно сладковатым – все это просто идеально подходит для десерта.

Идея приготовления торта из авокадо без выпечки опубликована на странице фудблогера с ником dora_school в Instagram. Можно есть сразу после стабилизации в холодильнике.

Ингредиенты:

миндаль – 50 г

кокосовая стружка – 10 г

банан – 40 г

арахисовая паста – 30 г

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Ингредиенты для мусса:

спелое авокадо – 1 шт.

кокосовое масло – 25 г

сироп топинамбура/агавы/меда – 1 ст.л.

сок лайма – 8 г

Способ приготовления:

1. Все ингредиенты для основания измельчить в блендере до однородной массы.

2. Круглую кондитерскую форму по бокам застелить ацетатной пленкой. Если его нет – можете воспользоваться обычной пищевой пленкой.

3. Выложить основание в форму для выпечки, тщательно утрамбовать.

4. Смешать в блендере все ингредиенты верхнего слоя до нежной кремообразной массы.

5. Выложить массу на основание.

6. Отправить в холодильник до полной стабилизации.

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