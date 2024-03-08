Торт из блинов к Масленице-2024: из чего приготовить крем
Блинный торт – это один из самых нежных и интересных десертов. Готовить его достаточно легко, а удивление гостей по вкусу будет просто невероятным.
Рецептом вкусного блинового торта поделилась фудблогер с ником tanya.perchik. В Instagram она предоставила подробное описание, как сделать этот торт идеальным.
Ингредиенты для блинов
- Яйца – 4 шт
- Молоко – 800 мл
- Мука – 10 ст.л.
- Сахар – по вкусу
- Соль – щепотка
- Масло
Ингредиенты для крема
- Сыр – 500 гр
- Сливки – 250 мл
- Сгущенка – 250 гр
Способ приготовления
1.Смешиваем все ингредиенты для блинов и жарим их на сковороде с обеих сторон до готовности.
2. Ингредиенты для крема смешиваем в отдельной емкости и пробиваем блендером до однородности.
3. 4 готовых блина откладываем в сторону. Остальное вырезаем кулинарным кольцом.
4. На кольцо выкладываем 4 блина и начинаем собирать торт.
5. Выкладываем блины в форму, смазывая каждый из них кремом. Кладем сверху тарелку и накрываем пищевой пленкой.
6. Отправляем в холодильник на ночь.
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