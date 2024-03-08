Торт из блинов к Масленице-2024: из чего приготовить крем

Эрика Ильина
FoodOboz
2 минуты
180
Торт из блинов к Масленице-2024: из чего приготовить крем

Блинный торт – это один из самых нежных и интересных десертов. Готовить его достаточно легко, а удивление гостей по вкусу будет просто невероятным.

Рецептом вкусного блинового торта поделилась фудблогер с ником tanya.perchik. В Instagram она предоставила подробное описание, как сделать этот торт идеальным.

Торт из блинов к Масленице-2024: из чего приготовить крем

Ингредиенты для блинов

  • Яйца – 4 шт
  • Молоко – 800 мл
  • Мука – 10 ст.л.
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  • Сахар – по вкусу
  • Соль – щепотка
  • Масло

Ингредиенты для крема

  • Сыр – 500 гр
  • Сливки – 250 мл
  • Сгущенка – 250 гр

Способ приготовления

1.Смешиваем все ингредиенты для блинов и жарим их на сковороде с обеих сторон до готовности.

Торт из блинов к Масленице-2024: из чего приготовить крем

2. Ингредиенты для крема смешиваем в отдельной емкости и пробиваем блендером до однородности.

Торт из блинов к Масленице-2024: из чего приготовить крем

3. 4 готовых блина откладываем в сторону. Остальное вырезаем кулинарным кольцом.

Торт из блинов к Масленице-2024: из чего приготовить крем

4. На кольцо выкладываем 4 блина и начинаем собирать торт.

Торт из блинов к Масленице-2024: из чего приготовить крем

5. Выкладываем блины в форму, смазывая каждый из них кремом. Кладем сверху тарелку и накрываем пищевой пленкой.

Торт из блинов к Масленице-2024: из чего приготовить крем

6. Отправляем в холодильник на ночь.

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