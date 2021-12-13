Торт из крабовых палочек на Новый год 2022: интересная альтернатива крабовому салату
Разнообразные закуски и салаты с крабовыми палочками никогда не теряют актуальности и всегда являются популярными блюдами на новогоднем застолье. Если обычный крабовый салат уже надоел, но вы не знаете, как можно по-другому его подать – приготовьте торт. С самого начала поражает уже подача, а о вкусе и говорить нечего.
Рецептом торта из крабовых палочек поделился диетолог Миль Алекс. Опубликовано в Instagram.
Ингредиенты:
крабовые палочки – 12-16шт
вареные яйца – 4 шт
твердый сыр – 120 г
сметана\майонез – 50 г
чеснок – 1 зубчик
соль, перец
Способ приготовления:
1. В яичках отделить белки от желтков. Желтки размять в пюре.
2. Натереть сыр и смешать с желтками.
3. Выжать к массы чеснок.
4. Заправить сметаной или майонезом. Добавить специи.
5. Развернуть крабовые палочки, выложить в виде прямоугольника по две штуки и смазать начинкой. Должно получиться 6-8 слоев.
6. Яичные белки натереть на терке и посыпать торт сверху и по бокам.
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