Торт из крабовых палочек на Новый год 2022: интересная альтернатива крабовому салату

Разнообразные закуски и салаты с крабовыми палочками никогда не теряют актуальности и всегда являются популярными блюдами на новогоднем застолье. Если обычный крабовый салат уже надоел, но вы не знаете, как можно по-другому его подать – приготовьте торт. С самого начала поражает уже подача, а о вкусе и говорить нечего.

Рецептом торта из крабовых палочек поделился диетолог Миль Алекс. Опубликовано в Instagram.

Ингредиенты:

крабовые палочки – 12-16шт

вареные яйца – 4 шт

твердый сыр – 120 г

сметана\майонез – 50 г

чеснок – 1 зубчик

соль, перец

Способ приготовления:

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1. В яичках отделить белки от желтков. Желтки размять в пюре.

2. Натереть сыр и смешать с желтками.

3. Выжать к массы чеснок.

4. Заправить сметаной или майонезом. Добавить специи.

5. Развернуть крабовые палочки, выложить в виде прямоугольника по две штуки и смазать начинкой. Должно получиться 6-8 слоев.

6. Яичные белки натереть на терке и посыпать торт сверху и по бокам.

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