Торт из розовых блинчиков: эффектный десерт на Масленицу 2023
Уже совсем скоро Масленица. И, конечно же, будет много блинов с разными начинками. Но для того, чтобы разнообразить меню, можно приготовить эффектный торт. В его основе – жареные блины розового цвета с ягодным конфи и кремом.
Идея приготовления ягодного торта из блинов опубликована на странице фудблогера Анастасии с ником anny.cooking в Instagram.
Ингредиенты для шоколадных блинов:
- 2 яйца
- 2 ст. л. сахара, щепотка соли
- 500 мл молока
- 170 г муки
- 1/2 ч. л. разрыхлителя
- 30 г какао
- 3 ст. л. масла
- красный краситель, ваниль
Ингредиенты для конфи:
- 400 г вишни или других ягод
- 80 мл воды
- 80 г сахара
- 20 г крахмала
- 350 г сливок 33-36%
- 300 г сметаны 20-30%
- 100 г сахарной пудры
Способ приготовления:
1. Для блинов соединяем все ингредиенты, взбиваем погружным блендером и жарим 15 блинов на сковороде диаметром 24 см.
2. Готовим конфи: размораживаем ягоды, взбиваем их блендером, добавляем сахар, крахмал и на умеренном огне доводим до загустения. Охлаждаем.
3. Крем: соединяем все ингредиенты (должны быть очень холодными) и взбиваем до пышности (5-6 минут) миксером.
4. 9 блинов смазываем кремом и конфи (1 блинчик = 1,5 ст. л. крема + 1 ст. л. конфи) и скручиваем их.
5. Складываем торт в кольцо диаметром 18 см.
6. Кладем торт в холодильник на 1-2 часа.
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