Уже совсем скоро Масленица. И, конечно же, будет много блинов с разными начинками. Но для того, чтобы разнообразить меню, можно приготовить эффектный торт. В его основе – жареные блины розового цвета с ягодным конфи и кремом.

Идея приготовления ягодного торта из блинов опубликована на странице фудблогера Анастасии с ником anny.cooking в Instagram.

Ингредиенты для шоколадных блинов:

2 яйца

2 ст. л. сахара, щепотка соли

500 мл молока

170 г муки

1/2 ч. л. разрыхлителя

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30 г какао

3 ст. л. масла

красный краситель, ваниль

Ингредиенты для конфи:

400 г вишни или других ягод

80 мл воды

80 г сахара

20 г крахмала

350 г сливок 33-36%

300 г сметаны 20-30%

100 г сахарной пудры

Способ приготовления:

1. Для блинов соединяем все ингредиенты, взбиваем погружным блендером и жарим 15 блинов на сковороде диаметром 24 см.

2. Готовим конфи: размораживаем ягоды, взбиваем их блендером, добавляем сахар, крахмал и на умеренном огне доводим до загустения. Охлаждаем.

3. Крем: соединяем все ингредиенты (должны быть очень холодными) и взбиваем до пышности (5-6 минут) миксером.

4. 9 блинов смазываем кремом и конфи (1 блинчик = 1,5 ст. л. крема + 1 ст. л. конфи) и скручиваем их.

5. Складываем торт в кольцо диаметром 18 см.

6. Кладем торт в холодильник на 1-2 часа.

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