Торт из розовых блинчиков: эффектный десерт на Масленицу 2023

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Торт из розовых блинчиков: эффектный десерт на Масленицу 2023

Уже совсем скоро Масленица. И, конечно же, будет много блинов с разными начинками. Но для того, чтобы разнообразить меню, можно приготовить эффектный торт. В его основе – жареные блины розового цвета с ягодным конфи и кремом.

Идея приготовления ягодного торта из блинов опубликована на странице фудблогера Анастасии с ником anny.cooking в Instagram.

Торт из розовых блинчиков: эффектный десерт на Масленицу 2023

Ингредиенты для шоколадных блинов:

  • 2 яйца
  • 2 ст. л. сахара, щепотка соли
  • 500 мл молока
  • 170 г муки
  • 1/2 ч. л. разрыхлителя
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  • 30 г какао
  • 3 ст. л. масла
  • красный краситель, ваниль

Ингредиенты для конфи:

  • 400 г вишни или других ягод
  • 80 мл воды
  • 80 г сахара
  • 20 г крахмала
  • 350 г сливок 33-36%
  • 300 г сметаны 20-30%
  • 100 г сахарной пудры

Способ приготовления:

Торт из розовых блинчиков: эффектный десерт на Масленицу 2023

1. Для блинов соединяем все ингредиенты, взбиваем погружным блендером и жарим 15 блинов на сковороде диаметром 24 см.

2. Готовим конфи: размораживаем ягоды, взбиваем их блендером, добавляем сахар, крахмал и на умеренном огне доводим до загустения. Охлаждаем.

Торт из розовых блинчиков: эффектный десерт на Масленицу 2023

3. Крем: соединяем все ингредиенты (должны быть очень холодными) и взбиваем до пышности (5-6 минут) миксером.

4. 9 блинов смазываем кремом и конфи (1 блинчик = 1,5 ст. л. крема + 1 ст. л. конфи) и скручиваем их.

Торт из розовых блинчиков: эффектный десерт на Масленицу 2023

5. Складываем торт в кольцо диаметром 18 см.

6. Кладем торт в холодильник на 1-2 часа.

Торт из розовых блинчиков: эффектный десерт на Масленицу 2023

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