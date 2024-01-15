Вафельный торт со сгущенкой – один из самых любимых вкусностей детства. Но на сегодняшний день существует достаточно много разнообразных вариантов его приготовления. Некоторые повара даже советуют один из слоев торта присыпать большим количеством перца чили, благодаря чему блюдо сыграет совершенно новыми нотками.

Но фудблогер с ником karinafisenkova в своем Instagram решила напомнить именно о классическом рецепте приготовления вафельного торта со сгущенкой. В данном рецепте используется также сливочное масло. А еще она добавила интересный ингредиент по своему вкусу.

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Ингредиенты

Сливочное масло – 200 гр

Вареная сгущенка – 700 гр

Вафельные листья – 10 шт

Соленый арахис

Банан – 2 шт

Способ приготовления

1.Сбить масло миксером до белого цвета.

2. Постепенно начать добавлять к нему сгущенку. Взбивать пока не получится рыхлая эластичная однородная масса.

3. Бананы очистить от кожуры и нарезать тоненькими кольцами.

4. Вафлю смазать кремом и накрыть второй вафлей.

5. Второй слой также смазать массой, но немного большим слоем. Выложить сверху ломтики банана и накрыть третьей вафлей, смазанной массой с обеих сторон.

6. Каждый слой следует хорошо прижимать друг к другу, чтобы торт пропитался и не распадался при нарезке.

7. Добавить еще несколько слоев, включая слой с бананом.

8. Последнюю вафлю смазать сверху массой, а ее остатки распределить по краям торта.

9. Украсить измельченным арахисом и дать постоять хотя бы час.

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