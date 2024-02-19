Торт "Карамелька" со сгущенкой: какой десерт приготовить из простых продуктов

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
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Торт 'Карамелька' со сгущенкой: какой десерт приготовить из простых продуктов

Невероятно нежный, красивый и состоящий из простых ингредиентов. Именно так можно описать торт, о котором сегодня пойдет речь.

Его рецептом поделилась фудблогер Анна Фил. В Instagram она рассказала, как приготовить торт "Карамелька" со сгущенкой и порадовать им своих родных.

Торт ''Карамелька'' со сгущенкой: какой десерт приготовить из простых продуктов

Ингредиенты для теста

  • Яйца – 3 шт
  • Соль
  • Сливочное масло – 50 гр
  • Вареная сгущенка – 300 гр
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  • Мука – 220 гр
  • Разрыхлитель – 150 гр

Ингредиенты для крема

  • Сливки 33% – 500 гр
  • Ванильный сахар – 16 гр
  • Вареная сгущенка – 150 гр

Способ приготовления

1. К яйцам добавляем соль и взбиваем до пышности.

2. Добавляем растопленное масло, но не слишком горячее. Хорошо перемешиваем.

3. Постепенно добавляем сгущенку и взбиваем.

Торт ''Карамелька'' со сгущенкой: какой десерт приготовить из простых продуктов

4. Постепенно добавляем муку с разрыхлителем и продолжаем взбивать.

5. Выкладываем тесто в форму и выпекаем при температуре 170 градусов в течение 40 минут.

Торт ''Карамелька'' со сгущенкой: какой десерт приготовить из простых продуктов

6. Полностью охлаждаем и разрезаем на коржи.

7. Готовим крем. Взбиваем охлажденные сливки с ванильным сахаром до пышности. Добавляем сгущенку. Взбиваем до однородности.

Торт ''Карамелька'' со сгущенкой: какой десерт приготовить из простых продуктов

8. Варим сироп в пропорции воды с сахаром 1:1.

9. Пропитываем лепешки сиропом.

10. Перемазываем лепешки кремом, а его остатками "закрываем" бока.

11. Отправляем в холодильник на ночь.

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