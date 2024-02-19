Торт "Карамелька" со сгущенкой: какой десерт приготовить из простых продуктов
Невероятно нежный, красивый и состоящий из простых ингредиентов. Именно так можно описать торт, о котором сегодня пойдет речь.
Его рецептом поделилась фудблогер Анна Фил. В Instagram она рассказала, как приготовить торт "Карамелька" со сгущенкой и порадовать им своих родных.
Ингредиенты для теста
- Яйца – 3 шт
- Соль
- Сливочное масло – 50 гр
- Вареная сгущенка – 300 гр
- Мука – 220 гр
- Разрыхлитель – 150 гр
Ингредиенты для крема
- Сливки 33% – 500 гр
- Ванильный сахар – 16 гр
- Вареная сгущенка – 150 гр
Способ приготовления
1. К яйцам добавляем соль и взбиваем до пышности.
2. Добавляем растопленное масло, но не слишком горячее. Хорошо перемешиваем.
3. Постепенно добавляем сгущенку и взбиваем.
4. Постепенно добавляем муку с разрыхлителем и продолжаем взбивать.
5. Выкладываем тесто в форму и выпекаем при температуре 170 градусов в течение 40 минут.
6. Полностью охлаждаем и разрезаем на коржи.
7. Готовим крем. Взбиваем охлажденные сливки с ванильным сахаром до пышности. Добавляем сгущенку. Взбиваем до однородности.
8. Варим сироп в пропорции воды с сахаром 1:1.
9. Пропитываем лепешки сиропом.
10. Перемазываем лепешки кремом, а его остатками "закрываем" бока.
11. Отправляем в холодильник на ночь.
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