Невероятно нежный, красивый и состоящий из простых ингредиентов. Именно так можно описать торт, о котором сегодня пойдет речь.

Его рецептом поделилась фудблогер Анна Фил. В Instagram она рассказала, как приготовить торт "Карамелька" со сгущенкой и порадовать им своих родных.

Ингредиенты для теста

Яйца – 3 шт

Соль

Сливочное масло – 50 гр

Вареная сгущенка – 300 гр

Видео дня

Мука – 220 гр

Разрыхлитель – 150 гр

Ингредиенты для крема

Сливки 33% – 500 гр

Ванильный сахар – 16 гр

Вареная сгущенка – 150 гр

Способ приготовления

1. К яйцам добавляем соль и взбиваем до пышности.

2. Добавляем растопленное масло, но не слишком горячее. Хорошо перемешиваем.

3. Постепенно добавляем сгущенку и взбиваем.

4. Постепенно добавляем муку с разрыхлителем и продолжаем взбивать.

5. Выкладываем тесто в форму и выпекаем при температуре 170 градусов в течение 40 минут.

6. Полностью охлаждаем и разрезаем на коржи.

7. Готовим крем. Взбиваем охлажденные сливки с ванильным сахаром до пышности. Добавляем сгущенку. Взбиваем до однородности.

8. Варим сироп в пропорции воды с сахаром 1:1.

9. Пропитываем лепешки сиропом.

10. Перемазываем лепешки кремом, а его остатками "закрываем" бока.

11. Отправляем в холодильник на ночь.

Также на OBOZ.UA есть и другие рецепты тортов: