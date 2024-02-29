Торт-медовик с карамельным муссом: как разнообразить привычный десерт
Медовик – это торт, хорошо знакомый всем с детства. Но что будет, если приготовить медовник, добавив в него некоторые нотки современности?
А получится невероятная вкусняшка, рецептом которой поделился фудблогер Алекс Миль. В Instagram он предложил приготовить медовик с карамельным муссом.
Ингредиенты
- Мед – 180 гр
- Сахар – 100 гр
- Масло – 180 гр
- Сода – 1 ч.л.
- Мука – 300 гр
- Яйца – 4 шт
- Соль – щепотка
Ингредиенты для крема
- Сметана 15-20% – 1400 гр
- Сахар – 200 гр
- Ванильный сахар
Ингредиенты для карамели
- Сахар – 150 гр + 50 гр воды
- Сливки 33% – 150 гр
- Масло – 50 гр
- Сливки 100 мл
- Желатин – 12 гр
Способ приготовления
1.В кастрюлю с толстым дном выкладываем мед, масло, сахар и щепотку соли. Готовим на среднем огне. Перемешиваем, пока масса не станет однородной.
2. Добавляем соду, убавляем огонь – вымешиваем постоянно, пока не станет красивого бронзового цвета, и выключаем нагрев.
3. Даем остыть в течение 10 минут, после чего добавляем яйца, размешиваем, добавляем муку и снова размешиваем до однородности.
4. Нужно испечь два коржа – один маленький и тонкий, который будет основой. Делаем под размер вашей формы. А второй корж из массы оставшейся.
5. Тесто выливаем на пергамент, разравниваем по всей площади лопаткой.
6. Выпекаем при температуре 170 градусов. Тонкий корж 8-10 минут, а толстый корж 15-17 минут.
7. Обрезаем края готовых коржей. Обрезки перебиваем в крошку блендером. Большой корж нарезаем небольшими кубиками.
8. Сметану взбиваем с сахаром и ванильным сахаром миксером в течение 1-2 минут.
9. Коржу для основания смазать дно и уложить в форму. Далее выкладываем несколько слоев сметана-коржа. Должно получиться примерно 4 слоя. Сметана должна покрыть верх кубиков. Оставляем пропитаться и застыть в холодильнике на ночь.
10. Для карамельного слоя в кастрюлю всыпаем сахар и вливаем воду. Ставим на огонь и провариваем, но не мешаем лопаткой, а только двигаем кастрюлей. Готовим, пока масса не станет красивого бронзового цвета.
11. Параллельно подогреваем до горячего состояния сливки, переливаем в сахар и хорошо вымешиваем. Всыпаем щепотку соли и масло.
12. Все хорошо перемешиваем и процеживаем через сито.
13. Смешиваем с горячими сливками желатин, вливаем в карамель. Вымешиваем и переливаем на торт. Оставляем до застывания.
14. Достаем из холодильника торт, по бокам смазываем сметаной, и посыпаем крошкой из обрезков.
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