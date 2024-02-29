Медовик – это торт, хорошо знакомый всем с детства. Но что будет, если приготовить медовник, добавив в него некоторые нотки современности?

А получится невероятная вкусняшка, рецептом которой поделился фудблогер Алекс Миль. В Instagram он предложил приготовить медовик с карамельным муссом.

Ингредиенты

Мед – 180 гр

Сахар – 100 гр

Масло – 180 гр

Сода – 1 ч.л.

Мука – 300 гр

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Яйца – 4 шт

Соль – щепотка

Ингредиенты для крема

Сметана 15-20% – 1400 гр

Сахар – 200 гр

Ванильный сахар

Ингредиенты для карамели

Сахар – 150 гр + 50 гр воды

Сливки 33% – 150 гр

Масло – 50 гр

Сливки 100 мл

Желатин – 12 гр

Способ приготовления

1.В кастрюлю с толстым дном выкладываем мед, масло, сахар и щепотку соли. Готовим на среднем огне. Перемешиваем, пока масса не станет однородной.

2. Добавляем соду, убавляем огонь – вымешиваем постоянно, пока не станет красивого бронзового цвета, и выключаем нагрев.

3. Даем остыть в течение 10 минут, после чего добавляем яйца, размешиваем, добавляем муку и снова размешиваем до однородности.

4. Нужно испечь два коржа – один маленький и тонкий, который будет основой. Делаем под размер вашей формы. А второй корж из массы оставшейся.

5. Тесто выливаем на пергамент, разравниваем по всей площади лопаткой.

6. Выпекаем при температуре 170 градусов. Тонкий корж 8-10 минут, а толстый корж 15-17 минут.

7. Обрезаем края готовых коржей. Обрезки перебиваем в крошку блендером. Большой корж нарезаем небольшими кубиками.

8. Сметану взбиваем с сахаром и ванильным сахаром миксером в течение 1-2 минут.

9. Коржу для основания смазать дно и уложить в форму. Далее выкладываем несколько слоев сметана-коржа. Должно получиться примерно 4 слоя. Сметана должна покрыть верх кубиков. Оставляем пропитаться и застыть в холодильнике на ночь.

10. Для карамельного слоя в кастрюлю всыпаем сахар и вливаем воду. Ставим на огонь и провариваем, но не мешаем лопаткой, а только двигаем кастрюлей. Готовим, пока масса не станет красивого бронзового цвета.

11. Параллельно подогреваем до горячего состояния сливки, переливаем в сахар и хорошо вымешиваем. Всыпаем щепотку соли и масло.

12. Все хорошо перемешиваем и процеживаем через сито.

13. Смешиваем с горячими сливками желатин, вливаем в карамель. Вымешиваем и переливаем на торт. Оставляем до застывания.

14. Достаем из холодильника торт, по бокам смазываем сметаной, и посыпаем крошкой из обрезков.

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