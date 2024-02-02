Торт "Молочная девочка" в стаканах: гораздо проще оригинала
"Молочная девочка" – это популярный торт из бисквита на сгущенке. В классическом варианте нужно испечь несколько лепешек, а затем смазать их кремом. Но следующий рецепт гораздо проще, потому что основу нужно измельчить в крошку и затем просто все поместить слоями в стаканы.
Идея приготовления десерта "Молочная девочка" в стакане опубликована на странице фудблогера Виктории Панасюк (viktoria.panasiuk) в Instagram. Очень удобно, что нарезать ничего не нужно – десерт подается сразу в стакане.
Ингредиенты для бисквита:
- 2 шт. яйца
- 340 г. сгущенки
- 185 г. муки
- 20 г крахмала (картофельного или кукурузного)
- 10 г разрыхлителя
- щепотка соли
Ингредиенты для крема:
- 500 г. сливок 33%
- 50 г сахарной пудры
- 200 г вишневого йогурта 3,2%
Ингредиенты для начинки:
- 200 г. очищенной вишни
- 50 г. сахара
- 8 г. кукурузного крахмала
Способ приготовления:
1. К вишне добавляем сахар, смешанный с крахмалом и проварим несколько минут, чтобы масса стала более стабильной и густой.
2. К яйцам добавить соль и хорошо взбить до освещения и увеличения в обьемах.
3. Уменьшаем обороты и постепенно добавить сгущенку.
4. Просеять муку с разрыхлителем и крахмалом, добавить в тесто, перемешать на низких оборотах.
5. Распределить на противень, застеленный пергаментом и выпекать в разогретой до 180 градусов духовке до слегка румяного цвета (10-12 минут).
6. Хорошо охлажденные сливки взбить постепенно добавляя сахарную пудру. Масса должна стать пышной и хорошо держать форму. Но, следим, чтобы не перебить, ведь сливки могут расслоиться.
7. К взбитым сливкам добавить йогурт и осторожно вымешать лопаткой снизу/вверх.
8. Собрать десерт и отправить на ночь в холодильник.
9. Из этой порции выходит 12 трайфлов по 200 мл. (и еще немного бисквита остается)
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