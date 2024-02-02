"Молочная девочка" – это популярный торт из бисквита на сгущенке. В классическом варианте нужно испечь несколько лепешек, а затем смазать их кремом. Но следующий рецепт гораздо проще, потому что основу нужно измельчить в крошку и затем просто все поместить слоями в стаканы.

Идея приготовления десерта "Молочная девочка" в стакане опубликована на странице фудблогера Виктории Панасюк (viktoria.panasiuk) в Instagram. Очень удобно, что нарезать ничего не нужно – десерт подается сразу в стакане.

Ингредиенты для бисквита:

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2 шт. яйца

340 г. сгущенки

185 г. муки

20 г крахмала (картофельного или кукурузного)

10 г разрыхлителя

щепотка соли

Ингредиенты для крема:

500 г. сливок 33%

50 г сахарной пудры

200 г вишневого йогурта 3,2%

Ингредиенты для начинки:

200 г. очищенной вишни

50 г. сахара

8 г. кукурузного крахмала

Способ приготовления:

1. К вишне добавляем сахар, смешанный с крахмалом и проварим несколько минут, чтобы масса стала более стабильной и густой.

2. К яйцам добавить соль и хорошо взбить до освещения и увеличения в обьемах.

3. Уменьшаем обороты и постепенно добавить сгущенку.

4. Просеять муку с разрыхлителем и крахмалом, добавить в тесто, перемешать на низких оборотах.

5. Распределить на противень, застеленный пергаментом и выпекать в разогретой до 180 градусов духовке до слегка румяного цвета (10-12 минут).

6. Хорошо охлажденные сливки взбить постепенно добавляя сахарную пудру. Масса должна стать пышной и хорошо держать форму. Но, следим, чтобы не перебить, ведь сливки могут расслоиться.

7. К взбитым сливкам добавить йогурт и осторожно вымешать лопаткой снизу/вверх.

8. Собрать десерт и отправить на ночь в холодильник.

9. Из этой порции выходит 12 трайфлов по 200 мл. (и еще немного бисквита остается)

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