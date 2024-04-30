Торт на сковороде: идеальный вариант для тех, у кого нет духовки.
Если у вас нет духового шкафа, а очень хочется порадовать своих родных домашним тортом – не беда. Благодаря этому рецепту вы сможете приготовить простой, но очень нежный и вкусный торт на сковороде.
Как это сделать в Instagram подробно рассказала фудблогер с ником cook_with_me_at_home. Оказывается, для этого не требуется каких-либо специальных навыков или особых ингредиентов.
Ингредиенты для коржей
- Мука – 450 гр
- Яйцо – 1 шт
- Разрыхлитель – 1 п
- Сгущенка – 370 гр
Ингредиенты для крема
- Молоко – 750 мл
- Сахар – 200 гр
- Ванильный сахар – 2 п.
- Яйца – 3 шт
- Мука – 3 ст.л.
- Масло – 300 гр
Способ приготовления
1.Сначала приготовим коржи. В глубокую емкость выливаем сгущенку, добавляем яйцо и разрыхлитель. Перемешиваем.
2.Постепенно добавляем просеянную муку, замешивая эластичное тесто.
3. Разделяем тесто на 8 равных частей и раскатываем на припыленной мукой поверхности круг, диаметром, равным диаметру сковородки.
4. Протыкаем коржи вилкой и обжариваем на хорошо разогретой сухой сковороде до золотистости. Приблизительно по 1 минуте с каждой стороны.
5. По мере выпечки коржей, складываем их друг на друга и накрываем полотенцем.
6. Готовые коржи можно выровнять лепешкой. Из обрезков сделать крошку, которую затем использовать для украшения торта.
7. Готовим крем. В кастрюлю наливаем молоко. Добавляем сахар и ванильный сахар. Нагреваем практически до кипения и сразу убавляем огонь.
8. Яйца взбиваем венчиком и тоненькой струйкой вливаем в горячее молоко, постоянно помешивая венчиком.
9. Добавляем муку и провариваем в течение 3-5 минут, постоянно помешивая. Охлаждаем до комнатной температуры.
10. Мягкое масло взбиваем, постепенно по ложке добавляя заварной крем комнатной температуры к образованию однородной пышной массы.
11. Перемазываем торт кремом и отправляем в холодильник на 2 часа, лучше на ночь.
12. Украшаем по желанию.
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