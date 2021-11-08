Торт 'Наполеон' без выпечки за 30 минут: оригинальная идея

Торт "Наполеон" без преувеличений считается одним из любимых десертов. Тоненькие слоеные коржи в сочетании с воздушным заварным кремом мало кого оставят равнодушными. При этом не каждая хозяйка хочет провести весь день за плитой, готовя такой торт. Так что покупает уже готовый в магазине. Домашняя выпечка вкуснее, и "Наполеон" вполне реально приготовить всего лишь за 30 минут.

Необычным рецептом торта "Наполеон" поделилась фудблогер tomka_recepti. Опубликовано в Instagram.

Ингредиенты:

Печенье "Ушки" – 420 г

Яйца – 3 шт

Сахар – 3 ст. л.

Крахмал – 3 ст. л.

Молоко – 700 мл

Масло – 90 г

Ванильный сахар – 1 п

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Способ приготовления:

Яйца, сахар и крахмал перемешать до однородности. Молоко нагреть до горячего состояния, добавить немного яичной массы. Налить всю яичную массу. Поставить на огонь и, постоянно помешивая, готовить до загустения. В тёплый крем добавить ванильный сахар и масло. Накрыть пищевой пленкой. Слоями выложить печенье и крем. Сверху посыпать крошкой. Оставить на 1 час при комнатной температуре, затем поставить в холодильник на несколько часов.

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