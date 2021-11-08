Торт "Наполеон" без выпечки за 30 минут: оригинальная идея
Торт "Наполеон" без преувеличений считается одним из любимых десертов. Тоненькие слоеные коржи в сочетании с воздушным заварным кремом мало кого оставят равнодушными. При этом не каждая хозяйка хочет провести весь день за плитой, готовя такой торт. Так что покупает уже готовый в магазине. Домашняя выпечка вкуснее, и "Наполеон" вполне реально приготовить всего лишь за 30 минут.
Необычным рецептом торта "Наполеон" поделилась фудблогер tomka_recepti. Опубликовано в Instagram.
Ингредиенты:
Печенье "Ушки" – 420 г
Яйца – 3 шт
Сахар – 3 ст. л.
Крахмал – 3 ст. л.
Молоко – 700 мл
Масло – 90 г
Ванильный сахар – 1 п
Способ приготовления:
Яйца, сахар и крахмал перемешать до однородности.
Молоко нагреть до горячего состояния, добавить немного яичной массы.
Налить всю яичную массу.
Поставить на огонь и, постоянно помешивая, готовить до загустения.
В тёплый крем добавить ванильный сахар и масло.
Накрыть пищевой пленкой.
Слоями выложить печенье и крем. Сверху посыпать крошкой.
Оставить на 1 час при комнатной температуре, затем поставить в холодильник на несколько часов.
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: