Торт "Наполеон" без выпечки за 30 минут: оригинальная идея

Татьяна Козюк
Татьяна Козюк
FoodOboz
5,6 т.
Торт 'Наполеон' без выпечки за 30 минут: оригинальная идея

Торт "Наполеон" без преувеличений считается одним из любимых десертов. Тоненькие слоеные коржи в сочетании с воздушным заварным кремом мало кого оставят равнодушными. При этом не каждая хозяйка хочет провести весь день за плитой, готовя такой торт. Так что покупает уже готовый в магазине. Домашняя выпечка вкуснее, и "Наполеон" вполне реально приготовить всего лишь за 30 минут.

Необычным рецептом торта "Наполеон" поделилась фудблогер tomka_recepti. Опубликовано в Instagram.

Ингредиенты:

  • Печенье "Ушки" – 420 г

  • Яйца – 3 шт

  • Сахар – 3 ст. л.

  • Крахмал – 3 ст. л.

  • Молоко – 700 мл

  • Масло – 90 г

  • Ванильный сахар – 1 п

Процесс приготовления торта
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Способ приготовления:

  1. Яйца, сахар и крахмал перемешать до однородности.

  2. Молоко нагреть до горячего состояния, добавить немного яичной массы.

  3. Налить всю яичную массу.

  4. Поставить на огонь и, постоянно помешивая, готовить до загустения.

  5. В тёплый крем добавить ванильный сахар и масло.

  6. Накрыть пищевой пленкой.

  7. Слоями выложить печенье и крем. Сверху посыпать крошкой.

  8. Оставить на 1 час при комнатной температуре, затем поставить в холодильник на несколько часов.

Нужно обязательно дать торту пропитаться при комнатной температуре

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