Торт 'Наполеон': рецепт со вкусом детства

Наполеон сейчас – это не торт, это памятник уходящей натуре. Назвать его одесским блюдом не позволяет совесть, но он у нас был! Так же, как у всех в те времена. Те времена, когда вкусный торт с заварным кремом купить в магазине было просто невозможно, а дамы охотно меняли свое время и силы на возможность угостить всех на праздники. В будни наполеон не готовили: у одесских хозяек торт трансформировался из оригинального слоеного в торт тысячи тонюсеньких хрупких коржей. Тысячи – я приврал; слои считались почему-то кратными трем. Были наполеоны на 6 коржей – фи, слабенько! – на 12, на 24… Тоже достаточно, чтобы задуматься – а так ли он тебе нужен.

Нужен, – считала раз в году моя бабушка. И вкуснее ее наполеона я не пробовал. Привожу ее рецепт из старой записной книжки. Можно менять немодные ингредиенты, но на свой страх и риск.

Для коржей нам потребуется пачка сливочного маргарина (200 грамм), банка сметаны (при Союзе – 200 грамм), 2,5 стакана муки (стаканы были 200-граммовые), сода-уксус.

Для заварного крема нужны 3 яйца, 2 столовых ложки муки, стакан сахара, поллитра молока, 50 грамм сливочного масла.

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Приступим. На доску просеиваем два стакана муки. Комнатной температуры маргарин рубим ножом вместе с мукой. Выкладываем горкой на доске, делаем вмятину на вершине, заливаем в нее сметану и соду, гашеную уксусом и вымешиваем однородное тесто. Делим его на 7-10 шариков в зависимости от планов, на сколько коржей будет торт, и ставим в холодильник примерно на полчаса.

В это время варим крем. Отделяем белки от желтков. В кастрюльке растираем желтки с половиной сахара и мукой, понемногу добавляем молоко, чтобы не было комочков. Можно добавить ванили на свой вкус. Ставим на огонь, не переставая мешать, доводим до кипения и загустения. Выключаем, добавляем сливочное масло, перемешиваем. Оставляем охлаждаться. Белки взбиваем с оставшимся сахаром и щепоткой соли до устойчивых пиков. Когда крем в кастрюле остынет, смешиваем его с белками.

Тесто готово. На оставшейся муке каждый шарик раскатываем в корж – тоненький, около миллиметра, и выпекаем на 180 градусах. Это происходит очень быстро, нужно следить и иметь наготове еще 1-2 противня с раскатанным тестом, чтобы не терять время.

Один сломанный, неправильной формы, в общем, самый неудачный корж подсушиваем чуть больше других – он пойдет на присыпку.

Остывшие коржи промазываем остывшим кремом, верхний посыпаем крошкой из неудачного коржа. Коржи промокают; если накрыть их часа за 2-3 до застолья, они будут слегка хрустящими, если заранее – торт станет плотным и будет очень хорошо резаться.

В любом случае, этот "вишневый сад" домашней кондитерки советских времен остается вкусом детства. Я его люблю!

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