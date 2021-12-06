Торт "Павлова": интересная история и рецепт самого вкусного десерта

Торт "Павлова" – один из самых вкусных десертов в мире и важно – один из наиболее популярных. Безусловно мечта каждой хозяйки, которая любит выпекать торты и делать изумительные десерты – приготовить идеальный достаточно сложный в приготовлении десерт – "Павлова".

Редакция FoodOboz делится с вами историей прекрасного десерта, а также рецептом вкусного угощения, которым поделилась на своем YouTube-канале кулинар Татьяна Литвинова.

История самого вкусного десерта

Стоит вернуться в историю и уточнить, что назван десерт в честь балерины Анны Матвеевной Павловой, которая гастролировала по Австралии и Новой Зеландии в 20-х годах прошлого столетия. Стоит отметить, что в те времена было принято называть именами танцовщиц популярные десерты, а также одежду и духи.

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По версии биографов Павловой существует две версии создания десерта, а именно:

1. Рецепт придумал шеф-повар гостиничного ресторана в Веллингтоне в 1926 году, чтобы угостить им балерину.

2. Вторая версия – якобы в 1935 году в Австралии шеф Берт Саше доработал популярное сладкое блюдо из меренги для балерины и назвал ее десерт "Анна Павлова".

Рецепт восхитительного торта "Павлова" по рецепту Татьяны Литвиновой

Советы от кулинара:

вся посуда должна быть сухой

чтобы белки хорошо взбились – добавьте немного лимонного сока

все продукты должны быть комнатной температуры

сахарную пудру для десерта не используйте, чтобы меренга не растекалась в процессе приготовления

духовка должна быть нагрета до 130 С

готовый десерт должен полностью остыть в духовке

Ингредиенты:

Белки – 120 г

Сахар – 200 г

Уксус винный – 3 г

Крахмал кукурузный – 5 г

Сок лимона – 1ч. л.

Крем:

Сливки 30-35% – 250 мл

Сахар – 15 г

Сахар ванильный – 10 г

Ягоды – 150 г

Хлопья миндальные – 10 г

Мята – веточка

Способ приготовления:

1. Измельчите сахар, чтобы он был очень мелким, чтобы он полностью растворился в белках.

2. Взбейте хорошо белки до пиков.

3. В готовые белки добавьте кукурузный крахмал и винный уксус, перемешайте.

4. Возьмите противень, застелите пергамент и выложите белок, аккуратно разровняйте: обязательно поднимите пики наверх и отправьте десерт в духовку на 60 минут при 130 С.

Готовый десерт должен полностью остыть в духовке.

5. Крем: взбейте сливки с сахаром и ванилином так, чтобы они не падали.

6. Серединку десерта аккуратно достаньте и выложите туда крем, красиво украсьте фруктами, миндальной крошкой и можно подавать великолепный десерт.

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