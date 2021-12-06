Торт "Павлова": интересная история и рецепт самого вкусного десерта
Торт "Павлова" – один из самых вкусных десертов в мире и важно – один из наиболее популярных. Безусловно мечта каждой хозяйки, которая любит выпекать торты и делать изумительные десерты – приготовить идеальный достаточно сложный в приготовлении десерт – "Павлова".
Редакция FoodOboz делится с вами историей прекрасного десерта, а также рецептом вкусного угощения, которым поделилась на своем YouTube-канале кулинар Татьяна Литвинова.
История самого вкусного десерта
Стоит вернуться в историю и уточнить, что назван десерт в честь балерины Анны Матвеевной Павловой, которая гастролировала по Австралии и Новой Зеландии в 20-х годах прошлого столетия. Стоит отметить, что в те времена было принято называть именами танцовщиц популярные десерты, а также одежду и духи.
По версии биографов Павловой существует две версии создания десерта, а именно:
1. Рецепт придумал шеф-повар гостиничного ресторана в Веллингтоне в 1926 году, чтобы угостить им балерину.
2. Вторая версия – якобы в 1935 году в Австралии шеф Берт Саше доработал популярное сладкое блюдо из меренги для балерины и назвал ее десерт "Анна Павлова".
Рецепт восхитительного торта "Павлова" по рецепту Татьяны Литвиновой
Советы от кулинара:
вся посуда должна быть сухой
чтобы белки хорошо взбились – добавьте немного лимонного сока
все продукты должны быть комнатной температуры
сахарную пудру для десерта не используйте, чтобы меренга не растекалась в процессе приготовления
духовка должна быть нагрета до 130 С
готовый десерт должен полностью остыть в духовке
Ингредиенты:
Белки – 120 г
Сахар – 200 г
Уксус винный – 3 г
Крахмал кукурузный – 5 г
Сок лимона – 1ч. л.
Крем:
Сливки 30-35% – 250 мл
Сахар – 15 г
Сахар ванильный – 10 г
Ягоды – 150 г
Хлопья миндальные – 10 г
Мята – веточка
Способ приготовления:
1. Измельчите сахар, чтобы он был очень мелким, чтобы он полностью растворился в белках.
2. Взбейте хорошо белки до пиков.
3. В готовые белки добавьте кукурузный крахмал и винный уксус, перемешайте.
4. Возьмите противень, застелите пергамент и выложите белок, аккуратно разровняйте: обязательно поднимите пики наверх и отправьте десерт в духовку на 60 минут при 130 С.
Готовый десерт должен полностью остыть в духовке.
5. Крем: взбейте сливки с сахаром и ванилином так, чтобы они не падали.
6. Серединку десерта аккуратно достаньте и выложите туда крем, красиво украсьте фруктами, миндальной крошкой и можно подавать великолепный десерт.
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