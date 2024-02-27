Торт "Пломбир" без выпечки за 15 минут: рецепт вкусного и быстрого десерта
Домашние торты можно готовить необязательно из теста, его можно просто заменить печеньем. Крем для таких десертов можно готовить из сметаны, а также сгущенного молока и заварной.
Кулинар поделился в Instagram рецептом вкусного торта "Пломбир", который не нужно выпекать.
Ингредиенты:
- мука – 250 г
- сахар – 60 г
- сливочное масло – 120 г
- соль – щепотка
- сметана 20% – 500 г
- яйцо – 2 шт.
- крахмал кукурузный – 1 ст. л.
- ванильный сахар – 20 г (2 пакетика)
- сливочное масло – 50-60 г
- сахар – 120 г
Способ приготовления:
1️. Смешайте мягкое сливочное масло, сахар, муку и щепотку соли. Разотрите все до образования крошки. Обжарьте крошку на сковороде, помешивая, до румяности около 5-6 минут.
2️. Смешайте яйца, крахмал, сметану и сахар. Варите крем, постоянно помешивая, до загустения. Как только появятся первые пузырьки, варите еще 30 секунд. Снимите с плиты, добавьте ванильный сахар и сливочное масло.
3️. Отложите 4 ст. крошки для посыпания торта сверху. Разделите оставшуюся крошку на 4 части.
4️. Низ формы выстелите пергаментом. На одну форму выложите часть крошки, сверху горячий крем, и так, пока не закончатся ингредиенты. Сверху посыпьте торт крошкой.
5️. Накройте торт пищевой пленкой. Когда торт охладится до комнатной температуры, поставьте в холодильник на 6-8 часов.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: