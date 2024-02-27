Домашние торты можно готовить необязательно из теста, его можно просто заменить печеньем. Крем для таких десертов можно готовить из сметаны, а также сгущенного молока и заварной.

Кулинар поделился в Instagram рецептом вкусного торта "Пломбир", который не нужно выпекать.

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Ингредиенты:

мука – 250 г

сахар – 60 г

сливочное масло – 120 г

соль – щепотка

сметана 20% – 500 г

яйцо – 2 шт.

крахмал кукурузный – 1 ст. л.

ванильный сахар – 20 г (2 пакетика)

сливочное масло – 50-60 г

сахар – 120 г

Способ приготовления:

1️. Смешайте мягкое сливочное масло, сахар, муку и щепотку соли. Разотрите все до образования крошки. Обжарьте крошку на сковороде, помешивая, до румяности около 5-6 минут.

2️. Смешайте яйца, крахмал, сметану и сахар. Варите крем, постоянно помешивая, до загустения. Как только появятся первые пузырьки, варите еще 30 секунд. Снимите с плиты, добавьте ванильный сахар и сливочное масло.

3️. Отложите 4 ст. крошки для посыпания торта сверху. Разделите оставшуюся крошку на 4 части.

4️. Низ формы выстелите пергаментом. На одну форму выложите часть крошки, сверху горячий крем, и так, пока не закончатся ингредиенты. Сверху посыпьте торт крошкой.

5️. Накройте торт пищевой пленкой. Когда торт охладится до комнатной температуры, поставьте в холодильник на 6-8 часов.

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