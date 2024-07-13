Торт по вкусу как мороженое: готовится всего из двух ингредиентов

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
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Торт по вкусу как мороженое: готовится всего из двух ингредиентов

В таком десерте нет каких-либо молочных продуктов и сахара. Но по вкусу он очень напоминает мороженое. Для того, чтобы сделать такой торт, вам понадобится всего 2 простых ингредиента.

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О том, как приготовить торт-мороженое из двух ингредиентов, рассказала фудблогер с ником healthyddiary__ в Instagram. Все нужно просто сбить в блендере.

Торт по вкусу как мороженое: готовится всего из двух ингредиентов

Ингредиенты:

  • яблоки – 3 шт
  • шоколад

Способ приготовления:

Торт по вкусу как мороженое: готовится всего из двух ингредиентов

1. Удалить кожуру из яблок.

2. Порезать и отварить до мягкости (10-15 минут).

Торт по вкусу как мороженое: готовится всего из двух ингредиентов

3. Шоколад растопить.

4. Добавить в яблоки.

Торт по вкусу как мороженое: готовится всего из двух ингредиентов

5. Взбить блендером.

6. Вылить в форму.

Торт по вкусу как мороженое: готовится всего из двух ингредиентов

7. Дать остыть и отправить в морозилку на 3-4 часа.

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