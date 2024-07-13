В таком десерте нет каких-либо молочных продуктов и сахара. Но по вкусу он очень напоминает мороженое. Для того, чтобы сделать такой торт, вам понадобится всего 2 простых ингредиента.

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О том, как приготовить торт-мороженое из двух ингредиентов, рассказала фудблогер с ником healthyddiary__ в Instagram. Все нужно просто сбить в блендере.

Ингредиенты:

яблоки – 3 шт

шоколад

Способ приготовления:

1. Удалить кожуру из яблок.

2. Порезать и отварить до мягкости (10-15 минут).

3. Шоколад растопить.

4. Добавить в яблоки.

5. Взбить блендером.

6. Вылить в форму.

7. Дать остыть и отправить в морозилку на 3-4 часа.

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