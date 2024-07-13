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Торт по вкусу как мороженое: готовится всего из двух ингредиентов
В таком десерте нет каких-либо молочных продуктов и сахара. Но по вкусу он очень напоминает мороженое. Для того, чтобы сделать такой торт, вам понадобится всего 2 простых ингредиента.
О том, как приготовить торт-мороженое из двух ингредиентов, рассказала фудблогер с ником healthyddiary__ в Instagram. Все нужно просто сбить в блендере.
Ингредиенты:
- яблоки – 3 шт
- шоколад
Способ приготовления:
1. Удалить кожуру из яблок.
2. Порезать и отварить до мягкости (10-15 минут).
3. Шоколад растопить.
4. Добавить в яблоки.
5. Взбить блендером.
6. Вылить в форму.
7. Дать остыть и отправить в морозилку на 3-4 часа.
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