Торт с ароматным кремом за 10 минут: рецепт без выпечки

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
72
Рецепт торта

Домашние торты без выпечки – идеальный десерт для тех, кто не умеет готовить. Ведь для такого десерта вам не нужно будет делать тесто, выпекать коржи и готовить пропитку. Достаточно всего лишь купить вкусное печенье и сделать крем либо из сметаны, либо же сделать заварной.

Домашний торт

Кулинар Полина поделилась в Instagram рецептом вкусного торта из печенья, с заварным кремом, который получится очень ароматным.

Рецепт торта
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Ингредиенты:

  • молоко – 1 л
  • кокосовая стружка – 80 г.
  • яйца – 1 шт.
  • мука – 4 ст. л.
  • сахар – 4 ст. л.
  • печенье – 300 г

Способ приготовления:

1. Яйца взбейте с сахаром, добавьте муку, перемешайте и влейте молоко.

Приготовление крема

2. Перелейте в кастрюлю и варите на среднем огне и постоянно помешивайте, заваривайте крем до запустения. Снимите с огня и добавьте кокосовую стружку, хорошо перемешайте.

Готовый крем

3. Печенье полейте молоком или можно просто окунуть его на секунду и выложите на дно формы. Сверху смажьте все печенье кремом и снова выкладываем слой печенья.

Приготовление торта с заварным кремом

4. Готовый торт поставьте в холодильник на несколько часов и можно есть.

Готовый торт

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