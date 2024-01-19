Торт с детства: медовик с манным кремом
РЕЦЕПТ МЕДІВНИКА З МАННИМ КРЕМОМ
Друзі, сьогодні ми з вами приготуємо усім знайомий та багатьма улюблений десерт з дитинства - ТОРТ МЕДІВНИК З МАННИМ КРЕМОМ. Він надзвичайно смачний, ніжний та легкий в приготуванні. Обов’язково приготуйте.
Медівник з манним кремом
Медове тісто:
150 г меду (гречаного) (7,5 ст. л.)
80 г цукру (4 ст. л. без гірки)
100 г вершкового масла (жирністю 82%)
5 г харчової соди (1 ч. л.)
100 г яєць (2 шт.)
470 г борошна (15,5 ст. л.)
Манний крем:
650 мл молока
150 г цукру (7,5 ст. л. без гірки)
150 г яєць (3 шт.)
100 г манної крупи (10 ст. л. без гірки)
100 г вершкового масла (жирністю 82%)
ванільний цукор (за бажанням)
300 г сметани (жирністю 25-30%)
Приготуємо медове тісто:
Змішуємо в сотейнику: мед, цукор, та вершкове масло. Помішуючи прогріваємо.
Переливаємо медову масу в миску та лишаємо її на кілька хвилин, щоб вона охолонула.
Додаємо харчову соду та перемішуємо.
Додаємо яйця та борошно. Замішуємо тісто. Медове тісто готове.
Ділимо тісто на 9 частин. 8 частин по 100 г та 9 частина - залишок.
Обертаємо шматочки тіста харчовою плівкою та прибираємо на одну годину в холодильник. Приготуємо манний крем:
Виливаємо молоко в сотейник.
Змішуємо яйця з цукром, додаємо ванільний цукор або ваніль, перемішуємо.
Виливаємо яйця з цукром до холодного молока. Перемішуємо.
Додаємо манну крупу та знову перемішуємо.
Ставимо сотейник на плиту та варимо до готовності манної крупи. Обов'язково постійно перемішуємо.
Знімаємо сотейник з плити та додаємо кубики холодного вершкового масла. Перемішуємо.
Перекладаємо основу для крему в іншу ємність, для того, щоб вона швидше охолола.
Накриваємо основу харчовою плівкою в контакт та прибираємо в холодильник на одну годину. Посипаємо стіл борошном та розкачуємо тісто діаметром 23 см.
Перекладаємо тісто на пергамент.
Робимо проколи виделкою по всій поверхні.
Випікаємо корж в розігрітій до 180 градусів духовці з конвенцією 3 хвилини.
Дістаємо корж і поки він гарячий вирізаємо коло діаметром 22 см.
Із залишків коржів ми зробимо крихту для декору.
Дістаємо з холодильника основу для крему. Перекладаємо в чашу комбайна та починаємо збивати, збиваємо кілька хвилин.
Додаємо сметану і продовжуємо збивати, приблизно 3 хвилини. Крем готовий. Збираємо торт:
Беремо роз'ємну форму діаметром 22 см.
Кладемо на дно пергамент.
Збірка торту стандартна - корж-крем - знову корж - знову крем.. поки всі коржі не закінчаться.
Зверху посипаємо торт крихтою.
Ставимо торт в холодильник на 6-8 годин, щоб він добре просочився.
Дістаємо торт, обережно знімаємо форму.
Ставимо торт на миску та декоруємо край торту крихтою.
Переставляємо медівник на презентаційну тарілку та насолоджуємось.
Усім смачного!