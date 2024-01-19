РЕЦЕПТ МЕДІВНИКА З МАННИМ КРЕМОМ

Друзі, сьогодні ми з вами приготуємо усім знайомий та багатьма улюблений десерт з дитинства - ТОРТ МЕДІВНИК З МАННИМ КРЕМОМ. Він надзвичайно смачний, ніжний та легкий в приготуванні. Обов’язково приготуйте.

Медівник з манним кремом

Медове тісто:

150 г меду (гречаного) (7,5 ст. л.)

80 г цукру (4 ст. л. без гірки)

100 г вершкового масла (жирністю 82%)

5 г харчової соди (1 ч. л.)

100 г яєць (2 шт.)

470 г борошна (15,5 ст. л.)

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Манний крем:

650 мл молока

150 г цукру (7,5 ст. л. без гірки)

150 г яєць (3 шт.)

100 г манної крупи (10 ст. л. без гірки)

100 г вершкового масла (жирністю 82%)

ванільний цукор (за бажанням)

300 г сметани (жирністю 25-30%)

Приготуємо медове тісто:

Змішуємо в сотейнику: мед, цукор, та вершкове масло. Помішуючи прогріваємо.

Переливаємо медову масу в миску та лишаємо її на кілька хвилин, щоб вона охолонула.

Додаємо харчову соду та перемішуємо.

Додаємо яйця та борошно. Замішуємо тісто. Медове тісто готове.

Ділимо тісто на 9 частин. 8 частин по 100 г та 9 частина - залишок.

Обертаємо шматочки тіста харчовою плівкою та прибираємо на одну годину в холодильник. Приготуємо манний крем:

Виливаємо молоко в сотейник.

Змішуємо яйця з цукром, додаємо ванільний цукор або ваніль, перемішуємо.

Виливаємо яйця з цукром до холодного молока. Перемішуємо.

Додаємо манну крупу та знову перемішуємо.

Ставимо сотейник на плиту та варимо до готовності манної крупи. Обов'язково постійно перемішуємо.

Знімаємо сотейник з плити та додаємо кубики холодного вершкового масла. Перемішуємо.

Перекладаємо основу для крему в іншу ємність, для того, щоб вона швидше охолола.

Накриваємо основу харчовою плівкою в контакт та прибираємо в холодильник на одну годину. Посипаємо стіл борошном та розкачуємо тісто діаметром 23 см.

Перекладаємо тісто на пергамент.

Робимо проколи виделкою по всій поверхні.

Випікаємо корж в розігрітій до 180 градусів духовці з конвенцією 3 хвилини.

Дістаємо корж і поки він гарячий вирізаємо коло діаметром 22 см.

Із залишків коржів ми зробимо крихту для декору.

Дістаємо з холодильника основу для крему. Перекладаємо в чашу комбайна та починаємо збивати, збиваємо кілька хвилин.

Додаємо сметану і продовжуємо збивати, приблизно 3 хвилини. Крем готовий. Збираємо торт:

Беремо роз'ємну форму діаметром 22 см.

Кладемо на дно пергамент.

Збірка торту стандартна - корж-крем - знову корж - знову крем.. поки всі коржі не закінчаться.

Зверху посипаємо торт крихтою.

Ставимо торт в холодильник на 6-8 годин, щоб він добре просочився.

Дістаємо торт, обережно знімаємо форму.

Ставимо торт на миску та декоруємо край торту крихтою.

Переставляємо медівник на презентаційну тарілку та насолоджуємось.

Усім смачного!