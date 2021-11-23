Торт 2в1 с неожиданной начинкой: для любителей чизкейка и бисквита

Чизкейк или торт – для сладкоежек выбор не из легких. Но как хорошо, что эти два десерта можно с легкостью соединить в один – получается настоящее гастрономическое наслаждение. Такое лакомство точно не оставит никого равнодушным. А его спокойно можно приготовить как для семейного чаепития, так и ко дню рождения.

Рецептом необычного торта с чизкейком поделилась фудблогерка Оксана Миронюк. Опубликовано в Instagram.

Ингредиенты:

Для бисквита:

Яйца – 6 шт

Сахар – 190 г

Масло – 135 г

Какао – 55 г

Кипяток – 130 г

Мука – 150 г

Крахмал – 30 г

Разрыхлитель – 1 п

Соль

Для чизкейка:

Сливочный творог – 150 г

Сливки – 150 г

Сахар – 80 г

Яйца – 1 шт

Ванилин

Крахмал – 1 ч. л.

Для крема:

Сливочный творог – 400 г

Сливки – 200 г

Сахарная пудра – 100 г

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Для начинки:

Вишни – 200 г

Сахар – 2 ст. л.

Крахмал – 1 ст. л.

Способ приготовления бисквита:

1. Желтки отделить от белков.

2. К белкам добавить щепотку соли и взбить до плотной пены. Постепенно добавить часть сахара, продолжая взбивать.

3. Желтки взбить с оставшимся сахаром.

4. Добавить в желтки масло и просеянное какао. Перемешать.

5. В полученную массу постепенно ввести белки.

6. Вылить в форму и выпекать при температуре 150-170 градусов 40-50 минут.

7. Охладить бисквит, затем завернуть в пищевую пленку и оставить в холодильнике примерно на 6 часов.

Способ приготовления чизкейка:

1. Взбить два вида творога, сахар и ванилин.

2. Добавить яйцо и перемешать.

3. Добавить сливки, крахмал и перемешать до однородности.

4. Получившуюся массу вылить в форму. Выпекайте при температуре 200 градусов 10 минут, затем – при температуре 100 градусов 50 минут. Охладить и положить в холодильник на ночь.

Способ приготовления крема:

1. Взбить все ингредиенты с помощью миксера.

Способ приготовления начинки:

1. Смешать все ингредиенты и довести до кипения. Охладить.

Формирование торта:

1. Бисквит разделить на 2 части. Шапочку отрезать и оставить для крошки.

2. На лепешку выложить тонкий слой крема.

3. Выложить чизкейк и помазать кремом по бокам.

4. Выложить тонкий слой крема и вишни.

5. Выложить лепешку и помазать оставшимся кремом весь десерт.

6. Посыпать крошкой.

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