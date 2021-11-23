Торт 2в1 с неожиданной начинкой: для любителей чизкейка и бисквита
Чизкейк или торт – для сладкоежек выбор не из легких. Но как хорошо, что эти два десерта можно с легкостью соединить в один – получается настоящее гастрономическое наслаждение. Такое лакомство точно не оставит никого равнодушным. А его спокойно можно приготовить как для семейного чаепития, так и ко дню рождения.
Рецептом необычного торта с чизкейком поделилась фудблогерка Оксана Миронюк. Опубликовано в Instagram.
Ингредиенты:
Для бисквита:
Яйца – 6 шт
Сахар – 190 г
Масло – 135 г
Какао – 55 г
Кипяток – 130 г
Мука – 150 г
Крахмал – 30 г
Разрыхлитель – 1 п
Соль
Для чизкейка:
Сливочный творог – 150 г
Сливки – 150 г
Сахар – 80 г
Яйца – 1 шт
Ванилин
Крахмал – 1 ч. л.
Для крема:
Сливочный творог – 400 г
Сливки – 200 г
Сахарная пудра – 100 г
Для начинки:
Вишни – 200 г
Сахар – 2 ст. л.
Крахмал – 1 ст. л.
Способ приготовления бисквита:
1. Желтки отделить от белков.
2. К белкам добавить щепотку соли и взбить до плотной пены. Постепенно добавить часть сахара, продолжая взбивать.
3. Желтки взбить с оставшимся сахаром.
4. Добавить в желтки масло и просеянное какао. Перемешать.
5. В полученную массу постепенно ввести белки.
6. Вылить в форму и выпекать при температуре 150-170 градусов 40-50 минут.
7. Охладить бисквит, затем завернуть в пищевую пленку и оставить в холодильнике примерно на 6 часов.
Способ приготовления чизкейка:
1. Взбить два вида творога, сахар и ванилин.
2. Добавить яйцо и перемешать.
3. Добавить сливки, крахмал и перемешать до однородности.
4. Получившуюся массу вылить в форму. Выпекайте при температуре 200 градусов 10 минут, затем – при температуре 100 градусов 50 минут. Охладить и положить в холодильник на ночь.
Способ приготовления крема:
1. Взбить все ингредиенты с помощью миксера.
Способ приготовления начинки:
1. Смешать все ингредиенты и довести до кипения. Охладить.
Формирование торта:
1. Бисквит разделить на 2 части. Шапочку отрезать и оставить для крошки.
2. На лепешку выложить тонкий слой крема.
3. Выложить чизкейк и помазать кремом по бокам.
4. Выложить тонкий слой крема и вишни.
5. Выложить лепешку и помазать оставшимся кремом весь десерт.
6. Посыпать крошкой.
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