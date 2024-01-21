Торт "Три шоколада": идеальный легкий десерт, который понравится всем
Это идеальный десерт для любителей шоколада. И нет разницы, какой шоколад человек любит больше: белый, молочный или темный, ведь в этом рецепте используются все три вида.
Рецептом этого замечательного десерта в Instagram поделилась фудблогер с ником moireceptuforeva. Она также добавила, что бисквит, используемый в данном рецепте, может отлично подойти и для приготовления других блюд.
Ингредиенты для бисквита
- Яйцо – 1 шт
- Сахар – 100 гр
- Масло растительное – 35 мл
- Мука – 100 гр
- Какао – 20 гр
- Кипяток – 90 мл
- Молоко – 35 мл
- Сода – 0,5 ч.л.
- Разрыхлитель – 0,5 ч.л.
Ингредиенты для шоколадного мусса
- Желатин – 3 раза по 5 гр
- Вода – 3 раза по 25 мл
- Масло сливочное – 3 раза по 15 гр
- Молоко – 3 раза по 50 мл
- Сливки 33% – 3 раза по 170 мл
- Белый шоколад – 100 гр
- Молочный шоколад – 100 гр
- Черный шоколад – 100 гр
Способ приготовления бисквита
1. Яйцо сбиваем с сахаром, добавляем масло и смешиваем до однородности.
2. Все сухие ингредиенты смешиваем в отдельной миске.
3. К яичной смеси добавить половину сухих ингредиентов и перемешать. Влить кипяток и добавить молоко.
4. Добавьте остаток сухих ингредиентов и перемешайте.
5. Выпекать при температуре 160 градусов в течение 20-25 минут.
Способ приготовления шоколадного мусса
1. Желатин залить водой и оставить для набухания.
2. Черный шоколад засыпать в отдельную миску.
3. Молоко нагреть и залить шоколад.
4. Добавить сливочное масло и перемешать до полного растворения шоколада.
5. Желатин растопить и добавить в миску с шоколадом. Тщательно перемешать.
6. Холодные сливки взбить до мягких пиков, добавить в шоколадную массу и смешать до однородности.
7. Выложить бисквит на подставку, обернуть ацетатной пленкой и кольцом для выпечки.
8. Залить слой мусса на черном шоколаде и отправить в холодильник до полного застывания.
9. Далее делаем еще один слой мусса, но уже на молочном шоколаде. Заливаем на предыдущий слой и отправляем в холодильник.
10. Повторяем процедуру со слоем из белого шоколада.
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