Это идеальный десерт для любителей шоколада. И нет разницы, какой шоколад человек любит больше: белый, молочный или темный, ведь в этом рецепте используются все три вида.

Рецептом этого замечательного десерта в Instagram поделилась фудблогер с ником moireceptuforeva. Она также добавила, что бисквит, используемый в данном рецепте, может отлично подойти и для приготовления других блюд.

Ингредиенты для бисквита

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Яйцо – 1 шт

Сахар – 100 гр

Масло растительное – 35 мл

Мука – 100 гр

Какао – 20 гр

Кипяток – 90 мл

Молоко – 35 мл

Сода – 0,5 ч.л.

Разрыхлитель – 0,5 ч.л.

Ингредиенты для шоколадного мусса

Желатин – 3 раза по 5 гр

Вода – 3 раза по 25 мл

Масло сливочное – 3 раза по 15 гр

Молоко – 3 раза по 50 мл

Сливки 33% – 3 раза по 170 мл

Белый шоколад – 100 гр

Молочный шоколад – 100 гр

Черный шоколад – 100 гр

Способ приготовления бисквита

1. Яйцо сбиваем с сахаром, добавляем масло и смешиваем до однородности.

2. Все сухие ингредиенты смешиваем в отдельной миске.

3. К яичной смеси добавить половину сухих ингредиентов и перемешать. Влить кипяток и добавить молоко.

4. Добавьте остаток сухих ингредиентов и перемешайте.

5. Выпекать при температуре 160 градусов в течение 20-25 минут.

Способ приготовления шоколадного мусса

1. Желатин залить водой и оставить для набухания.

2. Черный шоколад засыпать в отдельную миску.

3. Молоко нагреть и залить шоколад.

4. Добавить сливочное масло и перемешать до полного растворения шоколада.

5. Желатин растопить и добавить в миску с шоколадом. Тщательно перемешать.

6. Холодные сливки взбить до мягких пиков, добавить в шоколадную массу и смешать до однородности.

7. Выложить бисквит на подставку, обернуть ацетатной пленкой и кольцом для выпечки.

8. Залить слой мусса на черном шоколаде и отправить в холодильник до полного застывания.

9. Далее делаем еще один слой мусса, но уже на молочном шоколаде. Заливаем на предыдущий слой и отправляем в холодильник.

10. Повторяем процедуру со слоем из белого шоколада.

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