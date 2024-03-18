Домашние торты можно готовить без теста, заменив его печеньем, блинами, кукурузными палочками, желе. Для крема можно использовать сметану, сгущенное молоко, масло.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного торта, который готовится без выпечки, со сгущенным молоком и орехами.

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Ингредиенты:

яйца – 3 шт.

сахар – 120 г

соль – щепотка

масло сливочное – 100 г

молоко – 100 мл

мука – 200 г

Крем:

сливки 33% – 200-250 мл

вареное сгущенку – 3 ст. л.

орешки для посыпки сверху

Способ приготовления:

1. Коржи: взбейте яйца с сахаром и солью до пышной, густой светло-желтой массы. Добавьте туда растопленное масло (не горячее, комнатной температуры), молоко и муку. Взбейте миксером до однородности.

2. На сухую сковороду вылейте несколько ложек теста и равномерно распределите силиконовой лопаткой. Жарьте на маленьком огне с двух сторон до готовности.

3. Для крема: взбейте сливки к пиков, добавьте вареную сгущенку и взбейте еще раз.

4. Смажьте каждую лепешку кремом, присыпьте орехами и сверху также присыпьте орехами. Поставьте торт на ночь (или хотя бы на 5-6 часов в холодильнике).

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