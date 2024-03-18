Торт "Трубочки со сгущенкой" без выпечки и теста: рецепт самого вкусного и быстрого десерта
Домашние торты можно готовить без теста, заменив его печеньем, блинами, кукурузными палочками, желе. Для крема можно использовать сметану, сгущенное молоко, масло.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного торта, который готовится без выпечки, со сгущенным молоком и орехами.
Ингредиенты:
- яйца – 3 шт.
- сахар – 120 г
- соль – щепотка
- масло сливочное – 100 г
- молоко – 100 мл
- мука – 200 г
Крем:
- сливки 33% – 200-250 мл
- вареное сгущенку – 3 ст. л.
- орешки для посыпки сверху
Способ приготовления:
1. Коржи: взбейте яйца с сахаром и солью до пышной, густой светло-желтой массы. Добавьте туда растопленное масло (не горячее, комнатной температуры), молоко и муку. Взбейте миксером до однородности.
2. На сухую сковороду вылейте несколько ложек теста и равномерно распределите силиконовой лопаткой. Жарьте на маленьком огне с двух сторон до готовности.
3. Для крема: взбейте сливки к пиков, добавьте вареную сгущенку и взбейте еще раз.
4. Смажьте каждую лепешку кремом, присыпьте орехами и сверху также присыпьте орехами. Поставьте торт на ночь (или хотя бы на 5-6 часов в холодильнике).
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