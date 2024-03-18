Торт "Трубочки со сгущенкой" без выпечки и теста: рецепт самого вкусного и быстрого десерта

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
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Торт 'Трубочки со сгущенкой' без выпечки и теста: рецепт самого вкусного и быстрого десерта

Домашние торты можно готовить без теста, заменив его печеньем, блинами, кукурузными палочками, желе. Для крема можно использовать сметану, сгущенное молоко, масло. 

Домашний торт с сгущенным молоком

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного торта, который готовится без выпечки, со сгущенным молоком и орехами. 

Рецепт торта
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Ингредиенты: 

  • яйца – 3 шт.
  • сахар – 120 г
  • соль – щепотка
  • масло сливочное – 100 г
  • молоко – 100 мл
  • мука – 200 г

Крем:

  • сливки 33% – 200-250 мл
  • вареное сгущенку – 3 ст. л.
  • орешки для посыпки сверху

Способ приготовления: 

1. Коржи: взбейте яйца с сахаром и солью до пышной, густой светло-желтой массы. Добавьте туда растопленное масло (не горячее, комнатной температуры), молоко и муку. Взбейте миксером до однородности.

Основа для торта

2. На сухую сковороду вылейте несколько ложек теста и равномерно распределите силиконовой лопаткой. Жарьте на маленьком огне с двух сторон до готовности.

Коржи для торта

3. Для крема: взбейте сливки к пиков, добавьте вареную сгущенку и взбейте еще раз.

Крем для торта

4. Смажьте каждую лепешку кремом, присыпьте орехами и сверху также присыпьте орехами. Поставьте торт на ночь (или хотя бы на 5-6 часов в холодильнике).

Готовый торт

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