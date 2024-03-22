Торт "Вишневая нежность" из пышных бисквитных коржей и нежного крема: вкуснее популярного "Пражского"
Шоколадные бисквитные коржи есть в основе популярного "Пражского" торта. Их отлично дополняют два слоя крема, а также повидло по бокам. Но в десерте "Вишневая нежность" ягоды добавляются целиком – для многих людей так будет вкуснее.
Идея приготовления торта "Вишневая нежность" опубликована на странице фудблогера Елены Романовой (olena_romanova_) в Instagram. Коржи нужно пропитать вишневым соком.
Ингредиенты:
- яйца – 5 шт
- сахар – 200 г
- мука – 150 г
- какао – 50 г
- вишневый сок для пропитки – 250 г
- вишневая начинка – 400-500 г
Ингредиенты для крема:
- крем-чиз – 600 г
- сливки 30% жирности – 200 г
- сахарная пудра – 200 г
- щепотка ванили
Способ приготовления:
1. Яйца с сахаром взбить до рыхлой кремовой массы.
2. Добавить просеянную муку из какао (не взбивать). Лучше это сделать вручную, чтобы масса не осела.
3. Вылить тесто в разъемную форму.
4. Выпекать при температуре 180 градусов 30 минут.
5. Разрезать бисквит на 3 части. Лучше это делать ножом-пилой или нитью.
6. Выложить первую частицу бисквита на подложку.
7. Пропитать вишневым соком.
8. В сок можно добавить вишневый ликер по желанию.
9. Выложить 200 г вишневого конфитюра, поверх крема.
10. Со вторым коржом повторить то же самое.
11. Третий корж пропитать соком и украсить кремом через насадку. Бока торта тоже хорошо смазать кремом.
12. Бока украсить крошкой из торта или миндальной стружкой, кукурузными хлопьями.
13. Оставить торт на 3-5 часов в холодильнике.
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