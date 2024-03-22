Шоколадные бисквитные коржи есть в основе популярного "Пражского" торта. Их отлично дополняют два слоя крема, а также повидло по бокам. Но в десерте "Вишневая нежность" ягоды добавляются целиком – для многих людей так будет вкуснее.

Идея приготовления торта "Вишневая нежность" опубликована на странице фудблогера Елены Романовой (olena_romanova_) в Instagram. Коржи нужно пропитать вишневым соком.

Ингредиенты:

яйца – 5 шт

сахар – 200 г

мука – 150 г

какао – 50 г

Видео дня

вишневый сок для пропитки – 250 г

вишневая начинка – 400-500 г

Ингредиенты для крема:

крем-чиз – 600 г

сливки 30% жирности – 200 г

сахарная пудра – 200 г

щепотка ванили

Способ приготовления:

1. Яйца с сахаром взбить до рыхлой кремовой массы.

2. Добавить просеянную муку из какао (не взбивать). Лучше это сделать вручную, чтобы масса не осела.

3. Вылить тесто в разъемную форму.

4. Выпекать при температуре 180 градусов 30 минут.

5. Разрезать бисквит на 3 части. Лучше это делать ножом-пилой или нитью.

6. Выложить первую частицу бисквита на подложку.

7. Пропитать вишневым соком.

8. В сок можно добавить вишневый ликер по желанию.

9. Выложить 200 г вишневого конфитюра, поверх крема.

10. Со вторым коржом повторить то же самое.

11. Третий корж пропитать соком и украсить кремом через насадку. Бока торта тоже хорошо смазать кремом.

12. Бока украсить крошкой из торта или миндальной стружкой, кукурузными хлопьями.

13. Оставить торт на 3-5 часов в холодильнике.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: