Торт "Вишневая нежность" из пышных бисквитных коржей и нежного крема: вкуснее популярного "Пражского"

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Торт 'Вишневая нежность' из пышных бисквитных коржей и нежного крема: вкуснее популярного 'Пражского'

Шоколадные бисквитные коржи есть в основе популярного "Пражского" торта. Их отлично дополняют два слоя крема, а также повидло по бокам. Но в десерте "Вишневая нежность" ягоды добавляются целиком – для многих людей так будет вкуснее.

Идея приготовления торта "Вишневая нежность" опубликована на странице фудблогера Елены Романовой (olena_romanova_) в Instagram. Коржи нужно пропитать вишневым соком.

Торт ''Вишневая нежность'' из пышных бисквитных коржей и нежного крема: вкуснее популярного ''Пражского''

Ингредиенты:

  • яйца – 5 шт
  • сахар – 200 г
  • мука – 150 г
  • какао – 50 г
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  • вишневый сок для пропитки – 250 г
  • вишневая начинка – 400-500 г

Ингредиенты для крема:

  • крем-чиз – 600 г
  • сливки 30% жирности – 200 г
  • сахарная пудра – 200 г
  • щепотка ванили

Способ приготовления:

Торт ''Вишневая нежность'' из пышных бисквитных коржей и нежного крема: вкуснее популярного ''Пражского''

1. Яйца с сахаром взбить до рыхлой кремовой массы.

2. Добавить просеянную муку из какао (не взбивать). Лучше это сделать вручную, чтобы масса не осела.

Торт ''Вишневая нежность'' из пышных бисквитных коржей и нежного крема: вкуснее популярного ''Пражского''

3. Вылить тесто в разъемную форму.

4. Выпекать при температуре 180 градусов 30 минут.

Торт ''Вишневая нежность'' из пышных бисквитных коржей и нежного крема: вкуснее популярного ''Пражского''

5. Разрезать бисквит на 3 части. Лучше это делать ножом-пилой или нитью.

6. Выложить первую частицу бисквита на подложку.

7. Пропитать вишневым соком.

Торт ''Вишневая нежность'' из пышных бисквитных коржей и нежного крема: вкуснее популярного ''Пражского''

8. В сок можно добавить вишневый ликер по желанию.

9. Выложить 200 г вишневого конфитюра, поверх крема.

10. Со вторым коржом повторить то же самое.

11. Третий корж пропитать соком и украсить кремом через насадку. Бока торта тоже хорошо смазать кремом.

Торт ''Вишневая нежность'' из пышных бисквитных коржей и нежного крема: вкуснее популярного ''Пражского''

12. Бока украсить крошкой из торта или миндальной стружкой, кукурузными хлопьями.

13. Оставить торт на 3-5 часов в холодильнике.

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