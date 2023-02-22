Торт "Вишневый улей": для начинки подойдут замороженные ягоды

Екатерина Ягович
FoodOboz
3 минуты
1,0 т.
Торт 'Вишневый улей': для начинки подойдут замороженные ягоды

"Вишневый улей" – эффектный десерт, который будет конкурентом для многих популярных десертов. Вишня сделает тесто очень мягким и сочным. К тому же, сюда идеально подойдет замороженная ягода, которая часто остается в морозилке после лета.

Идея приготовления торта "Вишневый улей" опубликована на странице фудблогера Виты с ником vitala_foodblog в Instagram.

Торт ''Вишневый улей'': для начинки подойдут замороженные ягоды

Ингредиенты на медовые коржи (продукты на 1 корж, а их нужно 2):

  • 2 яйца
  • 100 г сахара
  • 20 г жидкого меда
  • 1 ч.л. соды
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  • 80 г муки
  • 15 мл уксуса 9%
  • 25 мл масла

Ингредиенты для лепешек из вишневых трубочек (продукты для 2 лепешек):

Торт ''Вишневый улей'': для начинки подойдут замороженные ягоды
  • 550 г муки
  • 250 г сметаны
  • 250 г сливочного масла
  • 120 г сахара
  • 18 г разрыхлителя
  • 1 кг вишен
  • 20 г картофельного крахмала

Способ приготовления медовых лепешек:

Торт ''Вишневый улей'': для начинки подойдут замороженные ягоды

1. Яйца, сахар, соду и мед взбить миксером 10 минут.

2. Легко вмешать лопаткой просеянную муку, влить масло и уксус.

Торт ''Вишневый улей'': для начинки подойдут замороженные ягоды

3. Выпекать сразу после вымешивания теста. Форма размером 20х30, застелить пергаментом и распределить тесто равномерно. Выпекать при температуре 180 градусов 10 минут.

4. Охладить, аналогично испечь еще 1 корж.

Способ приготовления лепешек из вишневых трубочек:

Торт ''Вишневый улей'': для начинки подойдут замороженные ягоды

1. Мягкое масло взбить с сахаром, ввести сметану, муку и разрыхлитель. Тесто быстро разделить на 12 одинаковых шариков и отправить на 1 час в холодильник.

Торт ''Вишневый улей'': для начинки подойдут замороженные ягоды

2. С вишен вынуть косточки, положить на сито, чтобы стек сок. Затем перемешать с крахмалом.

Торт ''Вишневый улей'': для начинки подойдут замороженные ягоды

3. Каждый шарик теста раскатать и завернуть в него вишни, чтобы получилась трубочка длиной 30 см с вишнями в середине.

4. На противень с пергаментом положить 6 трубочек, хорошо их приплюснуть, чтобы образовался корж. Проколоть вилкой и выпекать при температуре 180 градусов 22 минуты.

Торт ''Вишневый улей'': для начинки подойдут замороженные ягоды

5. Не перепекайте лепешку, она должна быть светлой и мягкой.

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