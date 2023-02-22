"Вишневый улей" – эффектный десерт, который будет конкурентом для многих популярных десертов. Вишня сделает тесто очень мягким и сочным. К тому же, сюда идеально подойдет замороженная ягода, которая часто остается в морозилке после лета.

Идея приготовления торта "Вишневый улей" опубликована на странице фудблогера Виты с ником vitala_foodblog в Instagram.

Ингредиенты на медовые коржи (продукты на 1 корж, а их нужно 2):

2 яйца

100 г сахара

20 г жидкого меда

1 ч.л. соды

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80 г муки

15 мл уксуса 9%

25 мл масла

Ингредиенты для лепешек из вишневых трубочек (продукты для 2 лепешек):

550 г муки

250 г сметаны

250 г сливочного масла

120 г сахара

18 г разрыхлителя

1 кг вишен

20 г картофельного крахмала

Способ приготовления медовых лепешек:

1. Яйца, сахар, соду и мед взбить миксером 10 минут.

2. Легко вмешать лопаткой просеянную муку, влить масло и уксус.

3. Выпекать сразу после вымешивания теста. Форма размером 20х30, застелить пергаментом и распределить тесто равномерно. Выпекать при температуре 180 градусов 10 минут.

4. Охладить, аналогично испечь еще 1 корж.

Способ приготовления лепешек из вишневых трубочек:

1. Мягкое масло взбить с сахаром, ввести сметану, муку и разрыхлитель. Тесто быстро разделить на 12 одинаковых шариков и отправить на 1 час в холодильник.

2. С вишен вынуть косточки, положить на сито, чтобы стек сок. Затем перемешать с крахмалом.

3. Каждый шарик теста раскатать и завернуть в него вишни, чтобы получилась трубочка длиной 30 см с вишнями в середине.

4. На противень с пергаментом положить 6 трубочек, хорошо их приплюснуть, чтобы образовался корж. Проколоть вилкой и выпекать при температуре 180 градусов 22 минуты.

5. Не перепекайте лепешку, она должна быть светлой и мягкой.

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