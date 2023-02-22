Торт "Вишневый улей": для начинки подойдут замороженные ягоды
"Вишневый улей" – эффектный десерт, который будет конкурентом для многих популярных десертов. Вишня сделает тесто очень мягким и сочным. К тому же, сюда идеально подойдет замороженная ягода, которая часто остается в морозилке после лета.
Идея приготовления торта "Вишневый улей" опубликована на странице фудблогера Виты с ником vitala_foodblog в Instagram.
Ингредиенты на медовые коржи (продукты на 1 корж, а их нужно 2):
- 2 яйца
- 100 г сахара
- 20 г жидкого меда
- 1 ч.л. соды
- 80 г муки
- 15 мл уксуса 9%
- 25 мл масла
Ингредиенты для лепешек из вишневых трубочек (продукты для 2 лепешек):
- 550 г муки
- 250 г сметаны
- 250 г сливочного масла
- 120 г сахара
- 18 г разрыхлителя
- 1 кг вишен
- 20 г картофельного крахмала
Способ приготовления медовых лепешек:
1. Яйца, сахар, соду и мед взбить миксером 10 минут.
2. Легко вмешать лопаткой просеянную муку, влить масло и уксус.
3. Выпекать сразу после вымешивания теста. Форма размером 20х30, застелить пергаментом и распределить тесто равномерно. Выпекать при температуре 180 градусов 10 минут.
4. Охладить, аналогично испечь еще 1 корж.
Способ приготовления лепешек из вишневых трубочек:
1. Мягкое масло взбить с сахаром, ввести сметану, муку и разрыхлитель. Тесто быстро разделить на 12 одинаковых шариков и отправить на 1 час в холодильник.
2. С вишен вынуть косточки, положить на сито, чтобы стек сок. Затем перемешать с крахмалом.
3. Каждый шарик теста раскатать и завернуть в него вишни, чтобы получилась трубочка длиной 30 см с вишнями в середине.
4. На противень с пергаментом положить 6 трубочек, хорошо их приплюснуть, чтобы образовался корж. Проколоть вилкой и выпекать при температуре 180 градусов 22 минуты.
5. Не перепекайте лепешку, она должна быть светлой и мягкой.
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